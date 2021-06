Una familia necesitó $64.445 para no caer por debajo de la línea de la pobreza

El organismo de estadística informó que la canasta básica alimentaria aumentó un 2,8% durante mayo y la canasta básica total un 2,4%. La canasta básica total subió un 2,4% en mayo, por lo que un pareja con dos hijos necesitó contar con $64.445 para no caer debajo de la línea de pobreza, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Asimismo, la canasta básica alimentaria aumentó un 2,8% durante mayo, por lo que el mismo grupo familiar requirió de $ 27.423,41 para no caer en situación de indigencia, indicó el organismo de estadística. En base a los nuevos datos brindados por el Indec, el costo de la canasta básica alimentaria marcó en mayo una desaceleración de 1,1 puntos porcentual respecto al avance registrado en abril pasado, cuando marcó un incremento de 3,9%. La merma fue aún mayor en el cotejo con el cuarto mes del año, en este caso de 1,7 puntos porcentual, debido a que en ese período la canasta básica alimentaria reflejó un incremento de 4,5%. En el caso de la canasta básica total la merma fue de 1 punto porcentual, ya que en abril la suba fue de 3,4%. Es así que, los primeros cinco meses del año la CBT tuvo un alza acumulada del 20,9% y la CBA del 18,9%. De esta manera, ambos valores no superaron el índice de precios al consumidor, que para el mes pasado fue del 3,3% y que acumula un 21,5% en los primeros cinco meses del 2021. Esta diferencia se debe esencialmente a que las tarifas de los servicios públicos y el transporte se encuentran regulados y tuvieron escasos aumentos por lo cual disminuyó la ponderación que tiene la comida dentro del índice. Por otro lado, la CBT, que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, tuvo un aumento interanual del 49,6%, lo que implica un aumento mayor que el de la inflación el cual fue del 48,8%. Por su parte, la CBA, que comprende a bienes de primera necesidad y toma en cuenta los requerimientos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un varón adulto, avanzó un 53,4% en los últimos doce meses. La suba en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%) fue la de mayor incidencia en gran parte de las regiones, donde el gran incremento se dio en los precios de aceites, grasas y manteca, café, té, yerba y cacao, carnes y derivados, leche, productos lácteos y huevos, verduras, tubérculos y legumbres y pan y cereales. Dentro de estos subíndices, el único que marcó una baja fue la fruta, impulsada fundamentalmente por los precios de la naranja (-28%) y el limón (-14%).

