» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/jun/2021 de La Auténtica Defensa. La Escuela Técnica Roberto Rocca inicia el Proceso de Integración 2021







El Curso de Integración será a distancia mediante la aplicación Google Classroom. La inscripción está dirigida a estudiantes que estén cursando el 6º año del nivel primario. No es necesario contar con conectividad a internet para realizarlo. La Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) da inicio al Curso de Integración adoptando, por segundo año consecutivo, la modalidad a distancia mediante la aplicación Google Classroom, de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes. Pueden aplicar estudiantes que se encuentren cursando el 6º año del nivel de educación primario. A diferencia de la edición anterior, habrá examen diagnóstico para determinar el nivel de formación e implementar una propuesta pedagógica teniendo en cuenta los resultados de la evaluación. El Proceso de Integración culminará con la elección de un grupo de alumnos y alumnas que serán invitados a integrar la camada 22-28 de la ETRR. La inscripción comenzó este 17 de junio, estará abierta hasta el 25 de junio y se concreta a través del sitio web de la escuela. En tanto, el día 28 comienza el Curso de Integración, que abordará contenidos de Matemática y Prácticas del lenguaje, en línea con los requerimientos de las escuelas secundarias y para fortalecer la futura empleabilidad de los y las jóvenes. "Es una gran oportunidad no solamente para jóvenes que están interesados por la educación técnica o la propuesta de nuestra escuela en particular, sino para estudiantes que deben afrontar el salto al nivel secundario, pudiendo consolidar los contenidos básicos que se necesitan para darlo", expresó Ludovico Grillo, director de la ETRR. Los ejercicios se pueden resolver de manera online o retirarlos en copias impresas por la sede de la ETRR (Ruta 9 KM 71,5 Campana) y en otros puntos que serán informados oportunamente. Así y más allá de la modalidad remota adoptada este año, no es imprescindible contar con conexión a internet ni computadora en casa para realizar el Curso de Integración. Adicionalmente, se dictarán dos encuentros semanales de clase. Uno será sincrónico, de 80 minutos de duración con 10 de recreo y, el otro será de 40 minutos de duración y podrá realizarse de manera asincrónica (en diferido). Los encuentros serán los días lunes y miércoles o martes y jueves. Asimismo, se dispondrán de clases optativas de consulta los días sábado. Además, y en la medida que el levantamiento de las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio lo permitan, se desarrollarán Talleres de Introducción a la Educación Técnica los días sábados. La ETRR tomará el Examen Final a mediados de octubre. Para seleccionar a ingresantes 2022, se tendrá en cuenta múltiples variables, tanto el resultado de los exámenes finales, así como el trabajo realizado a lo largo del curso, la regularidad en las entregas, el esfuerzo demostrado en las correcciones y la evolución de su calidad a medida que avancen sobre los contenidos planificados, así como el desempeño en los talleres técnicos (si se pueden llevar a cabo). Gracias a Tenaris, Fundación Campana y Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, la ETRR posee un importante plan de becas que permite ingresar a cualquier estudiante independientemente de la condición socioeconómica. Para determinar el porcentaje de beca asignada, la institución solicitará durante el desarrollo del Curso información a las familias sobre su situación económica. La nómina de ingresantes para el ciclo lectivo 2022 será publicada a fines de noviembre, principios de diciembre en el sitio de la escuela. La Escuela Técnica Roberta Rocca es parte de una red de establecimientos educativos técnicos iniciada en Campana en el año 2013. Su objetivo es brindar a la comunidad la posibilidad de acceder a una educación técnica de calidad y contribuir a la igualdad de oportunidades, ofreciendo un plan de estudios de 7 años de duración y formación en las especialidades de Electromecánica y Electrónica. Además, trabaja en conjunto con las autoridades y entidades educativas para complementar y fortalecer el sistema público. Más información e inscripción online: https://www.tecnicarobertorocca.edu.ar/cursodeintegracion/







La Escuela Técnica Roberto Rocca inicia el Proceso de Integración 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar