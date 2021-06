» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 18/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 18 de Junio







DÍA DEL ORGULLO AUTISTA Establecido por "Aspies For Freedom" en el año 2005, en este día se visibiliza y festeja la neurodiversidad apuntando al respeto y aceptación hacia las personas autistas a la vez que se incentiva a que se sientan orgullosos de sí mismos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas caracterizadas por algún grado de dificultad en la comunicación y la interacción social y patrones atípicos de comportamiento y actividad: "Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo." Por otra parte, estima que 1 de cada 160 niños tiene un tipo de TEA. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) precisa que es cinco veces más frecuente en niños que en niñas e informa que hay que prestar atención a los siguientes signos: no expresa alegría a partir de los 6 meses; no comparte sonidos, sonrisas y otras expresiones faciales de manera reiterada a partir de los 9 meses; no hace gestos como saludar con la mano, señalar o alcanzar a los 12 meses; y que no diga ninguna palabra a los 16 meses.



RACING SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA SUDAMERICANA 1988 Hace 33 años Racing se consagraba campeón de la Supercopa Sudamericana 1988 y ponía fin a 21 años sin títulos internacionales; en ese entonces, el último había sido la Copa Libertadores 1967 con el mítico Juan José Pizzuti al mando del equipo. Dirigido por Alfio Basile e integrado por Ubaldo Fillol, Gustavo Costas, Néstor Fabbri, Rubén Paz, Miguel Colombatti, Walter Fernández y José Raúl Iglesias, Racing debutó venciendo a Santos (Brasil) 2 a 0, con goles de "Toti" Iglesias y Colombatti, en "El Cilindro de Avellaneda". Tras empatar sin goles en Brasil, "La Academia" avanzó a semifinales. Cabe aclarar que, al ser impar la cantidad de equipos participantes (13), Racing quedó libre en los cuartos de final. En las semifinales, el conjunto del "Coco" se enfrentó contra River; en el partido de ida, los locales vencieron al "Millonario" 2 a 1 con goles de Fernández y, en el partido de vuelta, empataron 1 a 1. Sobre dicho partido, Fernández dijo en una entrevista a "Depo": "Pasar a River fue prácticamente el campeonato. Ahí terminamos de convencernos de que podíamos se campeones […] En River podría haber sido una catástrofe, con Alzamendi y Caniggia, pero el ´Pato´ [Fillol] estaba iluminado". El siguiente rival fue Cruzeiro (Brasil), equipo que cayó 2 a 1 en Avellaneda por los goles de Fernández y Colombatti en la ida; finalmente, el empate 1 a 1 en Belo Horizonte propició que "La Academia" se consagrará campeón del torneo.



"TOGETHER FOREVER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1988, el sencillo "Together forever" de Rick Astley destronaba a "One more try" de George Michael del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Whenever you need somebody" (1987) y compuesta por Mike Stock con Matt Aitken y Pete Waterman, la canción fue la segunda del cantante británico en arribar a lo más alto de las listas (la primera fue "Never gonna give you up").



