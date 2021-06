El entrenador analizó el empate de Puerto Nuevo frente a Defensores de Cambaceres. En tanto, Mario Godoy no presenta lesión ósea. Luego del buen empate que logró Puerto Nuevo frente a Defensores de Cambaceres el pasado miércoles, que le permitió mantenerse como único líder del Torneo Apertura de la Primera D, el entrenador Gastón Dearmas aseguró que no se fue "conforme" con el resultado: "Sabíamos a qué clase de rival enfrentábamos y lo respetábamos por es, porque es un equipo que se armó para ser campeón. Pero nosotros preparamos cada partido para tratar de ganarlo. Por eso no nos vamos conformes, porque queríamos quedarnos con los tres puntos en nuestra casa", explicó tras el partido en diálogo con Entrenados por Dios. "Nos faltó paciencia a la hora de tener la pelota", agregó el DT Portuario, quien, además, mostró malestar con algunos fallos del árbitro Carlos Petrussa: "Por historia sabemos que tenemos que pelear contra todo y todos", se descargó al respecto. Para este encuentro, el Auriazul no contaba con Enrique Grieger, uno de sus marcadores centrales titulares. Y a los 20 minutos de juego perdió al otro, Mario Godoy (además goleador del equipo con 3 tantos), luego que el correntino sufriera una dura entrada de Sebastián Ybares, quien vio la roja por esa acción. Por ello, Sandro Areco y Santiago Candia completaron el partido. "Entraron y lo hicieron de la mejor manera", los destacó el Tonga. En ese sentido, teniendo en cuenta que dispone de un plantel reducido y muy joven, Dearmas sí se mostró conforme con lo que ha desarrollado Puerto Nuevo y el liderazgo que ostenta su equipo tras estas primeras cuatro fechas: "Estamos conformes con el lugar en el que estamos, sabiendo que todavía somos un equipo en formación. En los torneos cortos, los procesos son más difíciles. Los jugadores se están entregando al máximo y por eso estamos obteniendo buenos resultados, pero son jóvenes que están conociendo la divisional en su mayoría", cerró el entrenador.



SELEM LOJDA FUE UNO DE LOS PUNTOS ALTOS DEL PORTUARIO ANTE CAMBACERES. EMPATÓ MUÑIZ Ayer se cerró la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera D con el empate 0-0 entre Muñiz y Yupanqui. De esta manera, el Rayo Rojo no pudo ubicarse como único escolta de Puerto Nuevo y quedó compartiendo la tercera ubicación junto a Central Ballester y Sportivo Barracas con 7 puntos. El Portuario es líder con 10, mientras Defensores de Cambaceres es su escolta, con 8. La quinta jornada se disputará la semana próxima: el miércoles jugarán Defensores de Cambaceres vs Centro Español, Argentino (R) vs Central Ballester, Liniers vs Muñiz y Lugano vs Deportivo Paraguayo; y el jueves lo harán Yupanqui vs Juventud Unida y Sportivo Barracas vs Puerto Nuevo.

