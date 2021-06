Breves: Deportivas

SIGUEN PERFECTOS Bélgica y Países Bajos consiguieron nuevas victorias en la segunda fecha de la Eurocopa. Por el Grupo B, Bélgica superó 2-1 a Dinamarca y quedó al borde de la clasificación. Mientras por el Grupo C, Países Bajos le ganó 2-0 a Austria y aseguró su boleto a los Octavos de Final. En tanto, Ucrania derrotó 2-1 a Macedonia e igualó la línea de los austríacos en la segunda posición. Hoy continuará la acción con los dos duelos del Grupo D: República Checa (3 puntos) juega ante Croacia (0), mientras Inglaterra (3) se medirá con Escocia (0). Además, por el Grupo E chocarán Suecia y Eslovaquia.



SUB 23, CON ALARIO La Selección Argentina Sub 23 encarará la parte final de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio a partir del próximo miércoles y comenzará ese trabajo con cuatro entrenamientos en el predio de Ezeiza. Para ello, Fernando Batista convocó a 26 jugadores, entre los que se destaca la presencia de Lucas Alario. Los otros dos mayores citados son el arquero Jeremías Ledesma y el mediocampista Lucas Robertone. BRIASCO Y ROLÓN Boca Juniors confirmó ayer las incorporaciones del mediocampista Esteban Rolón y el atacante Norberto Briasco, quienes llegan al Xeneize provenientes de Huracán a cambio de 500 mil y 3,5 millones de dólares, respectivamente. Ambos jugadores firmaron contrato por cuatro años y medio y se sumarán al plantel que conduce Miguel Ángel Russo desde el inicio de la pretemporada para el segundo semestre. PONZIO OUT El mediocampista Leonardo Ponzio (39 años) no viajará este viernes a la pretemporada que River Plate desarrollará en Orlando (Estados Unidos), dado que le detectaron una miocarditis post Covid-19. En contrapartida, según trascendió ayer, Enzo Fernández (20) fue liberado por Defensa y Justicia para regresar al Millonario (estaba a préstamo en el Halcón). TRIUNFAZO ANTE SERBIA En el cierre de la cuarta semana de la Volleyball Nations League que se disputa en Rimini (Italia), la Selección Argentina superó 3-0 a Serbia con parciales de 27-25, 25-20 y 26-24. El punta Facundo Conte aportó 12 puntos, mientras el central Agustín Loser sumó otros 10 para la causa albiceleste. De esta manera, los dirigidos por Marcelo Méndez quedaron con récord de 6 victorias y 6 derrotas en doce presentaciones. En la quinta y última semana de competencia, se medirán con Polonia (lunes 21; 14.30 hora argentina), Francia (martes 22; 13:00) e Irán (miércoles 23; 11:00) NADAL SE BAJÓ El español Rafael Nadal confirmó ayer que no participará de la próxima edición de Wimbledon, que comenzará el 28 de junio, ni tampoco en los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para fines de julio. "Entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando por retos profesionales y personales al máximo nivel de manera competitiva", explicó a través de sus redes sociales. CORIA Y OLIVO Federico Coria venció ayer 6-4 y 6-1 al eslovaco Blaz Rola y avanzó a las semifinales del Challenger de Protejov, instancia en la que se medirá con el checo Zdener Kolar. Por su parte, Renzo Olivo batió 6-2 y 6-4 a Facundo Bagnis por los Octavos de Final del Challenger de Aix en Provence y ahora chocará frente al español Carlos Taberner.

Breves: Deportivas

18 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar