» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. "Desde hoy habrá vacunación libre para mayores de 55 años"







El referente del Pj-Frente de Todos, Rubén Romano, compartió el anunció del gobernador Axel Kicillof sobre la ampliación de la convocatoria para la vacunación contra el Covid-19. "Seguiremos apostando a la vacuna como principal camino para recuperar la normalidad de nuestras vidas, y que la salud de la población no corra riesgo" aseguró el profesional. El médico, concejal y referente del Pj-Frente de Todos en Campana, Rubén Romano, compartió el anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que confirma que desde hoy sábado todas las personas mayores de 55 años podrán acceder a vacunación libre en cualquiera de las postas de nuestra Ciudad. "Sólo presentando el DNI, nuestros vecinos y vecinas mayores de 55 años recibirán la primera dosis. Y es una excelente noticia, porque con la misma tendrán un elevado nivel de protección de cara al invierno, donde el Covid-19 solía hacerse fuerte dada su connivencia con otras enfermedades respiratorias" sostuvo Romano. El médico destacó que "venimos recibiendo muy buenas noticias, y estoy convencido que en poco tiempo, toda la ciudadanía contará con al menos una dosis, y luego completará el circuito de inmunidad. Todo eso, pese a los intentos de desacreditar la vacuna, sembrar temor al decir que no iban a llegar, o que nos servían. Luego, cuando todo eso falló, simplemente decidieron no colaborar en nada en el proceso de vacunación. Pero cada uno sabe lo que hace, y yo estoy seguro que estoy donde quiero estar". Romano comentó que en toda la Provincia, "se están enviando un millón y medio de turnos para finalizar la inmunización de los grupos priorizados en los próximos 10 días. Muchos de estos serán para los campanenses, y es algo que nos llena de satisfacción y esperanza. Seguiremos apostando a la vacuna como principal camino para recuperar la normalidad de nuestras vidas, y que la salud de la población no corra riesgo" aseguró el profesional.

Romano aseguró que continuará ampliándose la convocatoria para la vacunación.



"Desde hoy habrá vacunación libre para mayores de 55 años"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar