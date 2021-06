» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Motociclista lesionado







Tiene alrededor de 30 años. Fue trasladado hasta el hospital municipal por el SAME. En el accidente hubo 3 autos involucrados. Un hombre de alrededor de 30 años ingresó ayer por la Guardia del hospital San José luego de protagonizar un accidente mientras se trasladaba en una Gilera Smash por diagonal Lavalle y Coletta. Fue en ese lugar donde una Peugeot Partner lo tocó con su lateral y el motociclista perdió el control de su vehículo, impactando contra una Renault Duster subida al ingreso de un garaje, y finalizando su trayectoria contra la parte posterior de un Ford Sierra estacionado sobre la calle. Una vez inmovilizado, el motociclista fue trasladado hasta el nosocomio local por un móvil del SAME, al tiempo que personal de Comando Patrulla estuvo a cargo de las actuaciones.

El accidente tuvo lugar en Coletta y diagonal Lavalle. #Dato choque y carambola. Una gilera Smash circulaba por Coletta en tanto que una Peugeot Partner dobló desde diagonal Dellepiane, al rozar el guardabarro la moto cayó contá una Duster y un Ford Sierra estacionados. El motociclista fue trasladado por SAME 1, CP 3 y Tránsito. pic.twitter.com/R5XZZqSfx3 — Daniel Trila (@dantrila) June 18, 2021

