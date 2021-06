En el marco de Campana Emprende; se lanzó el programa Actualizar 4.0

La propuesta ofrece conocimientos de Microsoft Excel, Power Point, Teams, Visual Studio (Páginas web) y posicionamiento en LinkedIn. Se otorgarán certificados avalados por Microsoft, Eidos y el Ministerio de Producción de Nación.

En el marco de un nuevo ciclo de Campana Emprende, se realizó el lanzamiento -a través del canal de YouTube- del programa nacional Actualizar 4.0.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se dieron a conocer los aspectos fundamentales de esta propuesta auspiciada por Microsoft, Eidos Global, Trust y el Ministerio de Producción de Nación.

"Es un programa sumamente importante para generar habilidades para el futuro, esas habilidades sirven para la vida diaria y para poder mejorar las competencias al momento de buscar un empleo o fortalecer un emprendimiento existente. Esperamos que puedan disfrutar de esta capacitación", destacó el titular del área, Sergio Roses.

Además, detalló que este programa consta de cinco módulos donde se abordarán aspectos generales de Microsoft Excel, Power Point, Teams, Visual Studio (Páginas web) y posicionamiento en LinkedIn.

"Son 5 semanas con actividades sincrónicas (a través de la plataforma de Microsoft) y asincrónicas con tareas que los inscriptos deberán enviar en el transcurso de la semana", indicó el director General de Producción, Gastón Barrios.

Y destacó también que adicionalmente habrá una sexta instancia donde habrá recuperación de las tareas pendientes.

"Por cada módulo realizado habrá un certificado avalado por Microsoft, Eidos y el Ministerio de Producción de Nación", informó.

Barrios comentó que en el transcurso del fin de semana llegará un correo electrónico desde las casillas campanaemprende@gmail.com o actualizar@campana.gov.ar. Son los únicos correos electrónicos que serán utilizados.

Por último, informaron que la próxima actividad será el jueves 24 de junio, a las 14, con una nueva capacitación de Power Point, que posteriormente se publicará en el canal de Youtube de Campana Emprende.

"En caso de que no lleguen los días y horarios de capacitación, podrán hacer las consultas a través de los mails descriptos, verifiquen en Spam y en caso de no haberlo recibido no duden en enviarnos las dudas o consultas", cerró Barrios.



Imagen ilustrativa.





Los interesados podrán inscribirse en campanaemprende@gmail.com