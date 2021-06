» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Copa América:

Argentina dio un paso al frente; 1-0 a Uruguay







Se impuso con un cabezazo de Guido Rodríguez en el primer tiempo y con una gran actuación de Lionel Messi. El lunes juega frente a Paraguay. Después de tres empates que empezaban a generar dudas, la Selección Argentina dio anoche un paso al frente al vencer 1-0 a Uruguay por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. El combinado nacional fue superior al conjunto Charrúa y encontró la diferencia a los 13 minutos, cuando Guido Rodríguez cabeceó con precisión por el segundo palo un gran centro de Lionel Messi, quien fue líder y figura. Para este encuentro que se disputó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, el entrenador Lionel Scaloni realizó cuatro modificaciones: tres en la última línea defensiva (Nahuel Molina fue lateral derecho, Cristian Romero formó zaga central con Nicolás Otamendi, mientras Marcos Acuña jugó por izquierda); y el restante en el centro del campo (Guido Rodríguez suplantó al "tocado" Leandro Paredes). Desde el inicio Argentina fue a buscar en el campo rival, presionó sobre la salida uruguaya y obligó al error. Messi avisó a los 7 con un remate desde afuera del área (González no pudo aprovechar el rebote de Muslera) y, a los 8, también estuvo cerca Otamendi de cabeza. Y a los 13 llegó a la red: Messi quedó mano a mano con Torreira, lo desbordó y sacó un centro preciso que Rodríguez cabeceó cruzado para abrir el marcador. Con el correr de los minutos, Argentina fue retrocediendo y, entonces, a los arranques de Messi le faltaron compañía: Lautaro Martínez tuvo otra floja actuación y terminó siendo Molina el que más provecho le sacó a la capacidad de la Pulga (el remate del lateral derecho obligó a una buena reacción de Muslera). En Uruguay, Edinson Cavani y Luis Suárez no encontraron opciones claras y fueron bien controlados por Otamendi-Romero. Incluso en el segundo tiempo, cuando Uruguay dispuso más del balón ante el retroceso albiceleste. En el tramo final del juego creció todavía más la tarea de De Paul y el ingreso de Di María le aportó más oxígeno a los dirigidos por Scaloni, aunque a Fideo le sigue faltando claridad en las decisiones importantes. Sobre los 10 minutos finales, Argentina trató de congelar el partido con esos argumentos y la capacidad de Messi para "tenerla atada" y generar infracciones. Igualmente, en los minutos de adición, Uruguay intentó con múltiples centros al área de "Dibu" Martínez, quien se plegó a la sólida actuación de Otamendi y "Cuti" Romero para sellar la victoria. Con este resultado, y tras el triunfo de Chile sobre Bolivia por 1 a 0, Argentina y La Roja lideran el Grupo A con 4 puntos, seguidos por Paraguay con 3. En tanto, Uruguay y Bolivia todavía no suman unidades. El próximo partido de la Selección Argentina será el lunes ante Paraguay, también en Brasilia, un duelo clave que podría determinar la posición final en la zona, pensando ya en los Cuartos de Final.

GUIDO RODRÍGUEZ REEMPLAZO AL “TOCADO" LEANDRO PAREDES Y MARCÓ EL GOL DE LA VICTORIA. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (1): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni. URUGUAY (0): Fabián Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez. GOL: PT 13m Guido Rodríguez (A). CAMBIOS: ST Nahitan Nandez por Bentancur (U), 6m Exequiel Palacios por Lo Celso (A) y Joaquín Correa por L. Martínez (A), 18m Matías Vecino por Torreira (U) y Brian Ocampo por De la Cruz (U), 24m Ángel Di María por N. González (A) y Facundo Torres por G. González (U), 35m Fernando Gorriarán por Valverde (U) y 47m Germán Pezzella por De Paul (A). ESTADIOS: Mané Garrincha (Brasilia) ÁRBITRO: Wilton Sampaio (Brasil)

Copa América:

Argentina dio un paso al frente; 1-0 a Uruguay

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar