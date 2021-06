» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

PIDIÓ PERDÓN El ex presidente Mauricio Macri dijo durante una visita a la provincia de Mendoza que el coronavirus es "una gripe un poquito más grave" y horas después salió a pedir "disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares", al reconocer que cometió "un error". Macri presentó su libro "Segundo tiempo" y luego brindó una serie de entrevistas a la prensa local, con dos ejes centrales: el manejo de la pandemia por parte del Gobierno y las elecciones legislativas de este año en las que la coalición opositora atraviesa por una fuerte disputa interna. "Nunca he creído realmente que esta gripe un poquito más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir", soltó el ex presidente que ya le había quitado relevancia meses atrás a la pandemia que, en la Argentina, ya cuenta con 88.247 víctimas fatales.



REPRO PRORROGADO El Ministerio de Trabajo prorrogó este viernes en idénticas condiciones las medidas transitorias dictadas en el marco del Programa Repro II, en este caso para los salarios devengados de junio. Asimismo, extendió la vigencia del "Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos", según la Resolución 341/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, para acceder al beneficio del Repro II -que otorga asistencia financiera a empleadores para el pago de salarios- se utilizarán los siguientes criterios específicos: La facturación para el periodo comprendido entre el 1º y el 22 de junio de 2021 y entre el 1º y el 22 de junio de 2019 debe presentar una reducción superior al 20% en términos reales. El indicador de liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente) para mayo de 2021 deberá presentar un valor máximo que será definido por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa. Trabajo recordó que en caso de grave inconsistencia entre la información de facturación declarada en el formulario Repro II y la obrante en el registro de la AFIP, se exigirá la devolución de los montos de los beneficios otorgados. ACUERDO "HISTÓRICO" La Federación de Camioneros liderada por Hugo y Pablo Moyano arribó a un acuerdo salarial con cámaras empresariales del sector transportista con un aumento del 45% en tres cuotas, y calificó de "histórico" al entendimiento. La primera cuota, del 20%, se abonará en julio; la segunda será del 12,5% en noviembre; y la restante del 12,5% en marzo del 2022, más una cláusula de revisión prevista para febrero. De esta forma, tras dos encuentros paritarios que fracasaron, finalmente los Moyano consiguieron el acuerdo, aunque empresarios del sector dijeron a Noticias Argentinas que no será acumulativo como pretendían los sindicalistas. El propio Hugo Moyano había señalado que el acuerdo tenía que ser "acumulativo", lo cual llevaría la suba salarial a un 52%, pero fuentes de FADEEAC negaron que lo firmado vaya a serlo. REELEGIDO Por unanimidad y como se esperaba tras la recomendación que hizo el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de este mes de junio, António Guterres fue reelegido como secretario general de la organización. Su segunda etapa en el cargo comenzará a partir del 1 de enero de 2022. Inmediatamente después de confirmarse su reelección, Guterres prestó juramento y pronunció un discurso en el que instó a los países miembros de Naciones Unidas a "hacer todo lo posible para superar las actuales divisiones geoestratégicas y las disfuncionales relaciones de poder". El exprimer ministro de Portugal indicó que la lección más importante que aprendió en su primer mandato es la necesidad de reconstruir la solidaridad y, "si hay algo que necesito hacer mejor en mi segundo mandato, es asegurarme de hacer todo lo posible para reconstruir la confianza, confianza entre gobiernos, confianza entre personas e instituciones y confianza en las Naciones Unidas", explicó. Aprovecho este tweet para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 18, 2021

