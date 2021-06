» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Argentina ya produjo más de 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus







El laboratorio Richmond informó que está listo el primer lote de 448.625 dosis de fármacos contra el coronavirus. El laboratorio Richmond informó que terminó de producirse la primera tanda de 448.625 dosis de Sputnik V contra el coronavirus en la Argentina, lo que significa un gran avance para profundizar el plan estratégico de vacunación. En este sentido, la compañía que preside Marcelo Figueiras, realizó el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter y explicó que las vacunas "fueron enviadas al operador logístico quedando a la espera de la liberación final de la ANMAT y el Instituto Gamaleya". De esta manera, una vez que ambos organismos den el visto bueno al cargamento elaborado por la planta ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, comenzarán a distribuirse los fármacos en todo el país. "Una vez finalizada la producción se realizará el control de calidad en el laboratorio como en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) de Argentina y en el Gamaleya pero las dosis fabricadas quedan acá", detallaron desde Richmond. Semanas atrás, Figueiras adelantó que el laboratorio, encargado de la formulación, filtrado y envasado, "tiene una capacidad de producción de hasta 500 mil dosis por semana", aunque todo está sujeto al stock de principio activo que se envíe desde Rusia. El acuerdo entre el laboratorio Richmond y el Fondo de Inversión Directa para que se produzca la Sputnik V en Argentina, se firmó en febrero pasado y en abril se confirmó que en junio empezaría la ejecución. En esta primera instancia, se hará el proceso de formulación, filtrado y rellenado de viales mientras que la siguiente consistirá en la elaboración completa de la vacuna en las nuevas instalaciones que la empresa construye en Pilar. La Sputnik V es el primer fármaco registrado para combatir el coronavirus en el mundo y tiene una tecnología de vectores no replicativos, es decir, virus que se modifican genéticamente para que no puedan reproducirse. El antídoto desarrollado por el Instituto Gamaleya utiliza un adenovirus como vector y, a diferencia de otras firmas, usa uno diferente en cada dosis para generar una mayor eficacia. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires destacó que el primer componente de la Sputnik V (Sputnik Light) demostró una eficacia del 78,6% para evitar el covid-19 en personas mayores. Además, se verificó que la vacuna tiene una eficacia del 84,7% para evitar muertes y del 87,6% para reducir hospitalizaciones en esta misma franja de la población, que es la más vulnerable ante la enfermedad. La cartera sanitaria bonaerense sostuvo que "estos resultados coinciden con los datos oficiales publicados en Rusia que confirmaron la eficacia del 79,4% del primer componente de la Sputnik-V y que desencadenaron el desarrollo del esquema de una sola dosis". Por otra parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, adelantó que la vacuna argentina contra el coronavirus Arvac podría estar "en Fase 1" para fines de 2022. "Podríamos pensar que para fines del 2022 la vacuna Arvac va a estar en fase 1. Argentina no solo va a producir vacunas sino que también van a ser las desarrolladas por nuestros científicos", manifestó el Ministro.



La Sputnik V es el primer fármaco registrado para combatir el coronavirus en el mundo.

Las mismas, fueron enviadas al operador logístico quedando a la espera de la liberación final por parte de ANMAT y del Instituto Gamaleya. — Richmond Lab (@richmond_lab) June 18, 2021

Argentina ya produjo más de 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar