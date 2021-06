Efemérides del día de la fecha, 19 de Junio

P U B L I C



EL DÍA QUE NACIERON "LOS PUMAS" Sucedió en el año 1965, en el marco de una gira por Rhodesia y Sudáfrica, "Los Pumas" vencieron a los Juniors Springbocks de Sudáfrica 11-6, con tries de Marcelo Pascual, Eduardo España y Raúl Loyola y una conversión de Eduardo Poggi, e hicieron historia en Ellis Park (Sudáfrica). El nombre que los acompañó durante años se originó cuando el periodista Carl Köhler le preguntó a Agustín Silveyra por el yaguareté del escudo de la Unión Argentina de Rugby (UAR): "veníamos caminando tras bajar del avión y un periodista se me acerca a preguntarme por el yaguareté. Como yo no hablaba muy bien inglés, le dije que era un puma". En esa memorable gira disputaron 16 partidos de los cuales ganaron 11, empataron 1 y perdieron 4.





NEWELL´S OLD BOYS SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO FINAL 2013 Ocurrió hace 8 años, tras la derrota de Lanús ante Estudiantes de La Plata, Newell´s Old Boys se consagró campeón del Torneo Final 2013. En ese entonces, la última vez que "La Lepra" había gritado campeón había sido en el Torneo Apertura 2004. El plantel dirigido por Gerardo Martino e integrado por Marcos Cáceres, Gabriel Heinze, Milton Casco, Lucas Bernardi, Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez, debutó venciendo a Independiente 3 a 1 con goles de Scocco (2) y Pablo Pérez. Pero en el siguiente partido el "Granate" se impuso 3 a 0 en Rosario. Tras empatar frente a San Martín de San Juan, los "Rojinegros" le ganaron a Belgrano 2 a 0 con tantos de Scocco y Maximiliano Urruti. Después de vencer a "El Pirata", el conjunto del "Tata" Martino venció a Estudiantes de La Plata, River y San Lorenzo antes de caer frente a Colón en la octava fecha. A lo largo del torneo, el equipo ganó 12 partidos, empató 2 y perdió 5. Curiosamente, los rosarinos se enteraron de su consagración en Chaco, provincia en la que se iban a enfrentar con Talleres de Córdoba por la Copa Argentina, por lo que los festejos no sólo fueron en Rosario sino que también en dicha provincia. Al respecto, Martino expresó: "El campeonato de 2013 lo ubico como el hecho más importante de mi carrera. La forma en cómo se logró, la forma de jugar del equipo, el sentido de pertenencia de esos jugadores, que fue un hito trascendental por la gran categoría de futbolistas que regresaron, todo lo hace único".



SE LANZA "DO I WANNA KNOW?" Un día como hoy en el año 2013, "Arctic Monkeys" lanzaba el sencillo "Do I wanna know?" Perteneciente al álbum "AM" (2013) y compuesto por Alex Turner, la canción surgió a partir de "R U Mine": "Descubrimos algo a través de la grabación de esa melodía que pensamos que valía la pena explorar. ´Do I wanna know?´ fue lo primero que encontramos en ese camino".



