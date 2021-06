» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Daniel Vidal dejó el Turismo Zonal Pista y definió equipo para seguir en ALMA







Después de momentos de incertidumbre, el Chino ya se definió. El chasis estará a cargo del JRT de Juan Sbarra y la motorización será de Del Guercio. Luego de arrancar un año complicado desde lo deportivo, para Daniel Vidal empezó a llegar el momento de definir su situación en el automovilismo. La inesperada desaparición de su amigo Dante Tamburrini en un accidente en su propio taller marcó un antes y un después en la vida del "Chino", que perdió a uno de los mejores amigos que le dio este deporte. Y la realidad es que todavía no terminó de canalizar lo acontecido. Su regreso no fue el que deseaba: el Turismo Zonal Pista, en el que había ganado el campeonato, decidió realizar un reconocimiento a su amigo por estar en dicha categoría trabajando varias temporadas y organizó un gran premio en homenaje. Eso lo llevó a ir a esa carrera: más allá de cualquier resultado al que podía optar, debía concurrir. Superado ese momento no definía si iba a seguir corriendo y comenzaba a pensar que lo suyo era tiempo pasado. Sin las necesidades de otras temporadas, no estaba evaluando volver y su compañero de equipo en ese tiempo, Sebastián Signore, entendió la situación del piloto campanense e intentó que revertiera el momento, algo que finalmente pudo prosperar. Así, de a poco, se empezó a vislumbrar alguna posibilidad que se acrecentó cuando la categoría ALMA homenajeaba a Tamburrini por haber sido campeón y preparador durante varias temporadas. Esto, inevitablemente, lo llevó al Chino a volver para esa competencia tan especial para él y, una vez allí, su entorno le hizo ver que una forma de recordarlo también sería seguir en pista, algo que tanto deseaba el Tano. Con dos autos armados y listos para correr, Vidal empezó entonces a definir este presente y finalmente se bajó de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista. Y tomó la decisión de sumarse a la categoría ALMA, donde corrió varias temporadas y siempre se lo recibió muy bien, a tal punto que la actual comisión directiva de la categoría hasta le ofreció que se sumara a trabajar con ellos, algo que agradeció, pero que sus cuestiones personales no se lo permitieron. Ahora, contando tan solo con Félix en su equipo, decidió arrancar y para esto debió rearmar toda su estructura, afrontando los cambios que debía introducir para estar desde la próxima competencia. Entonces, luego de charlar con sus allegados y evaluando los pasos a seguir, Vidal determinó que el chasis estará a cargo del JRT de Juan Sbarra y la motorización será de Del Guercio para continuar en la alta competencia.



