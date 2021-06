» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Villa Dálmine:

El entrenador violeta destacó la tarea hizo su equipo para vencer a Morón y marcó que "el triunfo genera alivio y brinda confianza", pensando en "profundizar el trabajo" que viene realizando con el plantel. El entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, no anduvo con vueltas al momento de valorar la victoria 2-0 que consiguió su equipo frente a Deportivo Morón por la 12ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. "Era lo que estábamos buscando, nuestro primer objetivo desde que llegamos", señaló. "Queríamos ganar un partido y lo conseguimos, gracias al gran trabajo que hicieron los muchachos. Estoy contento por ellos, porque dejaron todo en el campo", agregó el DT. En el análisis del encuentro, Franchini destacó: "Logramos cerrarle los caminos al equipo rival, tal como lo habíamos hecho en Santiago del Estero. Y me gustó el orden que tuvimos, fue fundamental para llevarnos los tres puntos". Además, señaló que el gol tempranero "ayudó" para que el Violeta pueda jugar "más tranquilo", sin "esa urgencia por ir a buscar la diferencia" necesaria para alcanzar la ansiada victoria que finalmente llegó. "Hicimos un gran partido táctico en Güemes y ante Morón repetimos, porque salió bastante bien. Vamos encontrando el equipo y también metiéndole en la cabeza a los muchachos lo que uno pretende. A medida que vayan los partidos esperamos poder seguir creciendo por este camino", manifestó el entrenador. En cuanto a la postura que elige por momentos su equipo de recostarse en campo propio para esperar al rival, Franchini reveló que es parte del plan tanto defensivo como ofensivo: "Nosotros queremos cerrarles los caminos al equipo rival y después aprovechar las características de algunos de nuestros jugadores que pueden realizar muy bien la transición ofensiva. Ante Morón, los que jugaron por afuera (Leandro Larrea y Fernando Bersano) lo hicieron muy bien y el Tano (Alejandro Gagliardi) hizo un gran partido, se bancó todo". En cuanto a las individualidades, también resaltó la tarea de Santiago Moyano, hoy devenido en volante central: "En esta oportunidad jugamos con dos mediocampistas internos (Germán Díaz y Cristian Ojeda) que tienen mucho juego y no tanta capacidad defensiva, por lo que jugó casi todo el partido solo y lo hizo muy bien". Finalmente, Franchini marcó que "el triunfo genera alivio y brinda confianza en los jugadores", una situación anímica que espera aprovechar para "profundizar el trabajo" que viene realizando con el plantel y "mejorar otros aspectos del juego del equipo también".



EL ENTRENADOR VIOLETA DESTACÓ “EL ORDEN" Y LA APLICACIÓN TÁCTICA DE SUS DIRIGIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS PARTIDOS.



