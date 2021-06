» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Las lesiones, un contratiempo con el que debe lidiar el buen presente de Puerto Nuevo







En cada uno de los últimos dos partidos, el entrenador Gastón Dearmas debió reorganizar en más de una oportunidad su formación. Ahora aguarda por las evoluciones de Godoy y Martínez de cara al duelo con Sportivo Barracas. A pesar de contar con un plantel reducido y estar lejos de los mejores presupuestos de la categoría, Puerto Nuevo se ha erigido en uno de los grandes protagonistas del arranque del Torneo Apertura de la Primera D: con 10 puntos es el único líder, con dos puntos de ventaja sobre Defensores de Cambaceres, equipo con el que igualó 1-1 el último miércoles en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Y el Portuario ha logrado sostener su buen andar a pesar de haber sufrido diferentes bajas por lesión, un contratiempo que también complicará a Gastón Dearmas de cara al duelo del próximo jueves como visitante frente a Sportivo Barracas en cancha de Deportivo Morón, correspondiente a la quinta fecha del certamen. Ya en marzo, durante la pretemporada, Eliseo Aguirre sufrió una fractura que lo marginó de los entrenamientos por largas semanas. De hecho, el mediocampista recién reapareció entre los convocados el último miércoles frente a Defensores de Cambaceres. Comenzado el Torneo Apertura, después de la victoria en el debut ante Muñiz, una de las figuras de ese encuentro, Enzo Ritacco, padeció una sobrecarga muscular y fue baja para la segunda fecha. Su reemplazante en el triunfo ante Juventud Unida fue Rodrigo Martínez, quien no ha podido volver a jugar desde entonces, también por una molestia muscular que lo obligó a perderse los compromisos frente a Deportivo Paraguayo y Defensores de Cambaceres. En el cotejo ante el elenco Guaraní, el marcador central Enrique Grieger sufrió una lesión de meniscos que provocó que Kevin Redondo debiera retroceder a jugar en la defensa, dado que Sandro Areco (zaguero suplente) no estaba disponible, también por problemas físicos. Encima, en ese partido, el capitán vio la roja, así que Dearmas terminó recurriendo al juvenil Marcos Quiroga para completar la línea de defensiva en la victoria ante Paraguayo, mientras Ritacco y Ezequiel Ramón debieron hacerse cargo del círculo central, tarea que debieron repetir ante Cambaceres. Y las complicaciones siguieron creciendo en el duelo del último miércoles: diez minutos después de marcar su tercer gol consecutivo en el certamen, el defensor Mario Godoy recibió un durísimo planchazo que le generó gran dolor y no le permitió seguir en el partido. Por ello, Santiago Candia hizo su primera aparición en el campeonato para formar zaga central junto a Areco. Con este recuento de infortunios y teniendo en cuenta que Puerto Nuevo dispone de un plantel corto y con muchos jóvenes, los méritos del conjunto Auriazul como líder del Torneo Apertura son todavía mayores por los contratiempos que ha debido superar. Ayer, el cuerpo técnico que encabeza Dearmas comenzó a preparar el compromiso frente a Sportivo Barracas, que al igual que Defensores de Cambaceres apostó fuerte para ir en busca del ascenso. Y pensando en ese desafío, el entrenador tiene dos buenas noticias: Redondo ya cumplió con su sanción, mientras Martínez volvió a entrenar a la par de sus compañeros. Por su parte, la placa radiográfica que se le realizó a Godoy no mostró lesión ósea, por lo que su diagnóstico es "fuerte contusión ósea". Así, su participación en el encuentro ante el Arrabalero dependerá de cuánto y cómo lo afecte el dolor que le genera el golpe recibido. En cambio, más complejo asoma el retorno de Grieger, quien está realizando tratamiento kinesiológico, aunque todavía sin descartar una posible cirugía de meniscos que lo marginaría por varias semanas. Pero lo dicho: este Puerto Nuevo ha mostrado una gran capacidad de lucha para sobrellevar ausencias y situaciones adversas. Por eso es el único líder de la siempre difícil Primera D.



ENRIQUE GRIEGER SUFRIÓ UNA LESIÓN EN SU RODILLA DERECHA EN EL PRIMER TIEMPO DEL PARTIDO ANTE PARAGUAYO (FOTO: MARCELA LUNA / LUNA FOTOGRAFÍAS).



