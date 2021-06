» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 19/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

19 de Junio de 2021







SIGALI SIGUE EN RACING Según trascendió ayer, el campanense Leonardo Sigali continuará en Racing Club. Si bien el defensor tiene vínculo firmado con La Academia hasta mediados del año próximo, en el pasado mercado de pases se habían generado diferencias por una "desactualización" del contrato e, incluso, el Dinamo Zagreb de Croacia intentó repatriarlo (la esposa del Osito es croata). Ahora, la institución de Avellaneda habría alcanzado un acuerdo con el representante del jugador para mejorar los números del contrato y extenderlo hasta finales de 2022.



EUROCOPA: FECHA 2 En la continuidad de la segunda fecha, Inglaterra no pudo vencer a Escocia y terminó 0-0. Igualmente mantuvo el liderazgo compartido del Grupo D con República Checa, que igualó 1-1 con Croacia (ambos tienen 4 puntos). En tanto, por el Grupo E, Suecia venció 1-0 a Eslovaquia y quedó como líder con 4 unidades Hoy puedo alcanzarlo España si derrota a Polonia (16.00). Además, este sábado también se jugará la segunda fecha del Grupo F: Francia vs Hungría (10.00) y Portugal vs Alemania (13.00). PELLA TAMBIÉN SE BAJO El tenista Guido Pella (31 años; 62º del ranking mundial) informó ayer, mediante sus redes sociales, que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto próximo, sumándose a lo que ya había decidido también Federico Delbonis e, incluso, el español Rafael Nadal. "Después de pensarlo durante mucho tiempo conmigo mismo y con mi equipo, tomé la decisión de no ir a los Juegos. Sin dudas este año está siendo muy difícil para mí en muchos aspectos y, sabiendo de la exigencia que requieren los Juegos Olímpicos, se hace difícil para mí dar el máximo por mi país, que siempre fue lo que más me gustó hacer", explicó el bahiense. CORIA FINALISTA El santafesino Federico Coria avanzó a la final del Challenger de Prostejov: ayer supero 6-4 y 6-2 al checo Zdenek Kolár en semifinales y hoy definirá el título con el eslovaco Alex Molcan. En tanto, en el Challenger de Aix en Provence (Francia), el rosarino Renzo Olivo perdió 6-3 y 6-1 con el español Carlos Taberner. EL VÓLEY, DE LUTO El sanjuanino Juan Galeote, quien hace un año era el encargado de presidir a la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), murió en la madrugada de este viernes, según informó la entidad, que manifestó su "profunda tristeza" por la noticia. El dirigente tenía antecedentes cardíacos y estaba internado desde el lunes en una clínica de San Juan. ARRANCA EL TC Este sábado comienza la actividad oficial de la sexta fecha del Turismo Carretera (TC) y el TC Pista en el autódromo de San Nicolás. Cada categoría tendrás dos tandas de entrenamiento y luego, por la tarde, disputará su respectiva clasificación: la del TC Pista será desde las 15.05 y la del TC comenzará a las 15.50 horas. Transmite DeporTV y la TV Pública. En esta oportunidad, el intendente Sebastián Abella no será de la partida en el TC Pista.

Breves: Deportivas

19 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar