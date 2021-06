Roban e incendian una casa en el centro

Fue ayer por la madrugada, sobre diagonal Sarmiento al 200, en una casa deshabitada. La alarma llegó al cuarte 37 pasadas las 5 de la mañana de ayer. Se incendiaba una casa en Sarmiento al 200, frente a la farmacia Lucca. Lo singular del caso es que se trataba de una casa deshabitada. Allí acudieron los móviles 43, 41 y 36 a cargo del Mayor Del Mármol quienes para su sorpresa, no encontraron a ningún damnificado esperándolos en el lugar. Luego se estableció que la casa había sido violentada y vaciada por ladrones quienes no conformes con el botín, iniciaron un incendio tal vez para no dejar huellas. De hecho, un vecino comentó que vio a un hombre corriendo con un televisor en sus brazos, al tiempo que otro, que vive sobre la misma cuadra, señaló que hacía unos días había escuchado "pasos" sobre el techo. En el lugar también estuvieron efectivos del Comando Patrulla asignados a las zonas 1 y 2. Se desconoce si los dueños de la propiedad, asociados a la política local, radicaron la denuncia.

#Ahora incendio de vivienda en Sarmiento y Güemes. Bomberos Voluntarios de #Campana móviles 36 y 41. Comando Patrulla zona 1 y 2.. Casa deshabitada hace años. pic.twitter.com/J9dOFTSdCh — Daniel Trila (@dantrila) June 19, 2021

