» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso sumó dos Proyectos de Ley aprobados en Cámara de Diputados







La Cámara de Diputados aprobó y giró para su tratamiento en las comisiones que le serán asignadas en Senadores, dos proyectos de autoría de la edil local. Durante la última sesión que tuvo lugar en Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la diputada Soledad Alonso sesionara de manera virtual, recibieron la media sanción necesaria para su posterior tratamiento en Senadores dos proyectos de su autoría. El primero para declarar el día 7 de marzo como el "Día Provincial por el Derecho a la Salud" dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en homenaje al Dr. Ramón Carrillo con motivo de conmemorarse el aniversario de su natalicio. Y El segundo, al 28 de agosto como "Día de las y los Adultos Mayores" dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de invitar a la promoción, difusión y concientización sobre la importancia del Adulto Mayor dentro de nuestra sociedad. El Dr. Ramón Carrillo -primer Ministro de Salud de la Argentina-, considerado el "Padre del Sanitarismo en la Argentina". Fue un médico de prestigio, neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista. En 1946 - durante la presidencia de Juan Domingo Perón- fue designado al frente de la Secretaría de Salud Pública, que sería más tarde elevada al rango de Ministerio. Su gestión es recordada como una de las más prolíficas en la historia nacional, de la que se destaca la construcción de una gran cantidad de hospitales, institutos de especialización, centros materno-infantiles, laboratorios y centros de diagnóstico, unidades sanitarias, Hogares-escuela y hasta escuelas técnicas, que jamás se haya vuelto a ver a lo largo y ancho del territorio argentino. Respecto del resultado favorable de la votación, Alonso declaró: "Creo que es fundamental que en plena pandemia podamos seguir haciendo ´carrillismo´, las prácticas buenas que tuvo la salud pública y que sigamos haciendo lo que justamente quería Ramón Carrillo: ser pioneros en salud pública y la prevención de enfermedades. Justamente ante una pandemia, no hay mejor forma para responder que hacer carrillismo". "Sufrió, lamentablemente, el exilio. En 1955 se tuvo que ir a Brasil, perseguido por la dictadura, y escribió a su familia acerca de cómo era la mejor forma para que los recordáramos. Estas fueron sus palabras: si yo desaparezco quedará mi obra, quedará la verdad sobre el esfuerzo donde dejé mi vida", finalizó la edil, citando una de las cartas del Dr. Carrillo, y divulgada por su nieto. El ilustre médico murió a los cincuenta años, pobre, enfermo y exiliado en Belem do Pará, ciudad del norte del Brasil, el 20 de diciembre de 1956. Por otro lado, sobre el proyecto de Ley que se propone instituir al día 28 de agosto de cada año como "Día de las y los Adultos Mayores" dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, está fundamentado sobre ley Provincial 13.844 que creó el Consejo Provincial del Adulto Mayor con el objeto de concentrar en un mismo ámbito a todos los sectores comprometidos con la problemática de los adultos mayores, incluyendo en su haber la participación de organismos de todo el territorio bonaerense y sus municipios, con el propósito de que la fecha otorgue en su interior un espacio de reflexión, asesoramiento, colaboración y concentración de las políticas públicas destinadas a personas de la tercera edad. La fecha fue elegida por ser la primera vez que en nuestro país se hizo mención a la "Declaración de los Derechos de la Ancianidad", proclamados por la Señora Eva María Duarte de Perón el 28 de agosto de 1948, a partir de la que se establecieron numerosos derechos fundamentales a favor de los adultos mayores y en septiembre de ese año presentados en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se realizó en París, donde fueron aprobados y de ese modo universalizados. En nuestro país estos derechos fueron incluidos en la Reforma Constitucional de 1949, aunque fueron derogados seis años después por el Gobierno de Facto del dictador Pedro Eugenio Aramburu. Ya suman un total de cinco los proyectos que cuentan con media sanción y esperan ser tratados en Senadores, entre los muchos que presentó Alonso en la Cámara de Diputados. La lista se completa con tres proyectos que habían tenido media sanción en sesiones anteriores de la siguiente forma: El primero es un Proyecto de ley que establece la obligatoriedad de incorporar en todos los recibos de servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires (energía eléctrica, gas, telefonía, televisión, etc. sean referidas a sus clientes en forma escrita o por correo electrónico) un zócalo con una leyenda que difunda la línea 144 (atención a las víctimas de violencia de género), incluyendo la descripción del uso de la misma. En segundo lugar, un proyecto de Ley disponiendo que todos los recibos de sueldo emitidos en territorio bonaerense deberán incluir un zócalo de fácil identificación con el número telefónico que al efecto se asigne para realizar asesoramiento y denuncias por situaciones de violencia laboral, junto a una leyenda descriptiva que ilustre sobre la problemática. Y, por último, un proyecto que propone declarar como personalidad destacada del deporte en la Provincia de Buenos Aires al señor Sergio Abel Fernández, remero profesional de Campana y conocido por su constante trabajo en la disciplina. Entrenó en el Río Paraná de las Palmas y sus canales aledaños, testigos de su búsqueda por la excelencia que supo conseguir, convirtiéndose en un representante indiscutido del remo a nivel local, provincial y nacional. "Estoy muy contenta de que surjan desde Campana proyectos de ley que influyan en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso, convocamos a la sociedad en general a que acerque sus propuestas y se sumen a debatir, especialmente a los jóvenes, ya que todos tenemos la intención de mejorar la situación y la calidad de vida de las y los bonaerenses". "Es muy esperanzador que en un año y medio tengamos ya cinco proyectos que surgen desde esta parte de la provincia, que cuenten con media sanción y posiblemente sean ley. El verdadero cambio se construye de manera colectiva", finalizó Alonso.

Soledad Alonso sumó dos Proyectos de Ley aprobados en Cámara de Diputados.

Se acaba de dar media sanción en @HCDiputadosBA a dos proyectos de Ley de mi autoría.



Uno para que el 28 de Agosto sea el “Día de las y los Adultos Mayores” en la PBA.



Y otro declarando al 7 de Marzo “Día Provincial por el Derecho a la Salud” día que nació R.Carrillo. pic.twitter.com/Y0X4GQeyQy — Soledad Alonso (@soleaalonso) June 17, 2021

Soledad Alonso sumó dos Proyectos de Ley aprobados en Cámara de Diputados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar