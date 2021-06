» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna recogió reclamos vecinales en Las Praderas







El referente del Frente de Todos Campana continúa recorriendo la ciudad, está vez en Las Praderas donde constató el estado de indefensión ante la falta de presencia del estado municipal. En cada recorrida por los barrios de Campana la situación es la misma. Vecinos y vecinas que reclaman, el municipio que no se hace presente, y entonces es la propia organización vecinal la que debe dar respuesta para que la vida cotidiana se haga lo más soportable posible. En el barrio Las Praderas Alejo Sarna y su equipo se volvieron a encontrar con esa situación, donde son los mismos vecinos los que se organizan para limpiar las zanjas, estar cerca entre ellos cuando se presentan problemas de seguridad y responder con solidaridad y compromiso ante situaciones sociales extremas que no encuentran alivio desde los ámbitos oficiales. En la charla con vecinos y vecinas se repitieron los mismos reclamos. En verano la falta de presión del agua. En invierno los cortes de luz recurrentes. El mantenimiento de calles, luminarias, espacios públicos y demás que brilla por su ausencia. En un alto en la recorrida mientras la gente se empezaba a juntar para por lo menos descargar su ansiedad contando lo que le pasa, Sarna concluyó que "Campana se merece un municipio que esté más cerca, que escuche los reclamos y que dé respuesta a la infinidad de situaciones que se dan todos los días". "Necesitamos un estado presente en serio, que haga llegar a cada rincón de la ciudad las obras de infraestructura que garanticen el cumplimiento de los derechos de las vecinas y vecinos, y que esté dando respuesta constantemente a los requerimientos de las y los campanenses en general y del barrio Las Praderas en particular" dijo Alejo Sarna.



Nueva recorrida por el barrio Las Praderas.



