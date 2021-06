» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Avanza Campana recorrió San Felipe:

"Todos coinciden en que la forma de salir adelante es por medio del trabajo genuino"







Militantes de la agrupación liberal llevaron a cabo una extensa visita al barrio, para escuchar los problemas y las inquietudes más apremiantes de los vecinos. "La gente no quiere más planes, sino un trabajo digno que les permita sustentarse y progresar con su propio esfuerzo´´, señaló el referente local Diego Sarna. El pasado sábado 12, miembros de Avanza Campana - Avanza Libertad concurrieron a San Felipe para una extensa recorrida que incluyó dos comedores, un merendero, el club de fútbol del barrio y la visita a las casas particulares de varios vecinos. En primer término, y tras visitar los lugares de asistencia social y de dialogar con sus encargados, el referente de la agrupación Diego Sarna comentó que "lo interesante de las charlas que surgieron en estas reuniones es que todos coincidieron en que quieren buscar la forma de, por medio del trabajo, no solo poder autosustentarse sino también sostener el mantenimiento y la provisión de mercadería para estos merenderos´´. En uno de los comedores visitados surgió además la idea de conformar una cooperativa de trabajo para desarrollar un emprendimiento que, eventualmente, se convierta en la fuente de sustentación de los gastos para la provisión de los alimentos y, además, para ir progresivamente mejorando el tema edilicio. En la actualidad, lo que ya concretaron y llevan adelante son huertas, que utilizan para autoabastecerse y, cuando es posible, para comercializar las verduras que obtienen. La recorrida continuó luego por el club de fútbol del vecindario. Allí, a los militantes del frente liderado a nivel nacional por José Luis Espert les explicaron que el deporte en general, y el fútbol en este caso particular, son fundamentales para alejar a los chicos de la calle y de los consumos problemáticos. Si bien ahora no están pudiendo llevar adelante los usuales entrenamientos y partidos producto de las restricciones impuestas por la pandemia, los responsables del club señalaron que están necesitando pelotas e insumos de entrenamientos para poder utilizar apenas puedan volver a la actividad. La última parte de la jornada consistió en la visita a distintos vecinos en sus casas, quienes explicaron a Sarna y cía. las principales problemáticas que los aquejan. Una de ellas, señalada por todos, es el desborde de las cloacas en la parte baja del barrio. Mencionan que hay una obra realizada, pero que hay partes de terrenos bajos que, ante las lluvias, las cloacas se desbordan y todo lo expulsado termina dentro de las viviendas. Según indican, se trataría de un mal funcionamiento de la planta de tratamiento. Otra cuestión por la cual varios vecinos del barrio solicitaron ayuda a Sarna y a su equipo tiene que ver con las dificultades para gestionar y acceder a pensiones por discapacidad. Desde Avanza Campana - Avanza Libertad se comprometieron a, en primera instancia, interiorizarse sobre todos los problemas relevados y, luego, buscar la forma de resolverlos. "El denominador común de todas las charlas que tuvimos con los vecinos pasa por el trabajo y la dignidad que éste confiere. Todos coinciden en querer salir adelante por medio de un trabajo, de su propio esfuerzo. Aparte, nos resaltaron que muchos de ellos cobran algún plan o ayuda social, pero que no creen que esa sea la solución. Para ellos, el Estado tendría que poder brindar las fuentes laborales o el apoyo a distintos emprendimientos para que cada uno, por sus propios medios, pueda proyectarse y, eventualmente, salir adelante´´, concluyó Sarna, que estuvo acompañado durante toda la jornada por Pablo González, Cristian Vallejos, Nicolás Demaría, y Martín Vega.











