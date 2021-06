» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Espacio Plural Campana inauguró su local partidario







En el acto, semipresencial, llamaron a la unidad de Juntos por el Cambio, y al diálogo con todas las fuerzas políticas. Hablaron Sergio Roses, Carolina Dellepiane y Mariano Ranieri. En una reunión semipresencial para respetar los protocolos sanitarios, se inauguró en el día de ayer el primer local de "Espacio Plural" con múltiples presencias virtuales en apoyo a la iniciativa política en la ciudad. Abrió la reunión Sergio Roses, y luego a su turno hablaron Carolina Dellepiane y Mariano Raineri, destacando: "Como muchos tenemos esa necesidad, que probablemente sientan muchos de ustedes, de hacer algo, para cambiar el mundo, o al menos, lo que tenemos al alcance. Desde la humildad, de que nadie es dueño de la verdad. Pero desde la certeza, de que hay que hacer algo". Tras elogiar la labor del intendente Abella "con quién en su momento armamos el Pro en Campana, que fue en ese momento un partido político nuevo" y de resaltar "la capacidad de trabajo y el compromiso de Sebastián con la ciudad", Roses señaló su preocupación por la situación general del país: "No puedo entender por qué somos tan malos para lo colectivo. Porque incluso muchos de los que se llenan la boca hablando de los ´colectivos´ se la pasan dinamitando los puentes del diálogo. ¿Por qué no somos capaces de discutir estrategias de Nación? Temas, a nuestro humilde entender, claves, cómo generar trabajo, cómo igualar oportunidades, cómo crecer. Como personas, como sociedad". En ese contexto mencionaron que Espacio Plural Campana eligió como eje el año 2030, "que coincide con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad". Y en un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio, llamarón a consolidar esa colación, "evitando los personalismos e internismos, para que la política se concentre en esos temas que importan y para, desde ese espacio, buscar consensos con todo el arco político argentino. Con los que más tenemos que dialogar es con los que piensan distinto". En una amplia la respuesta a la convocatoria virtual de la inauguración del local ubicado en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, se proyectaron mensajes de distintos referentes del espacio, entre ellos el Intendente Abella, el doctor Ernesto Meiraldi (concejal UCR/Juntos por el Cambio), referentes políticos de la Primera Sección electoral como César Torres (Pro -PBA), Marcela Campganoli (Coalición Cívica), y el Senador Roberto Costa (Presidente del Bloque de Senadores), además del Peronismo Republicano, como Carina Ivascov (presidenta de Lealtad Republicana) y Octavio Lagar (Peronismo Republicano - Campana). En general, todos los saludos apuntaron a la unidad del espacio opositor, en momentos en que trascienden diferencias entre los dirigentes nacionales del partido respecto del armado electoral. Luego de agradecer a los asistentes, los referentes del Espacio Plural destacaron al equipo de voluntarios y afirmaron que "es momento que las mujeres tengan un rol indispensable en la política, es el momento que los jóvenes participen para ser parte de la construcción de su futuro, es momento que quienes tienen mayor edad y también mayor experiencia nos aporten lo aprendido. Y fundamentalmente, que todos trabajemos en equipo, dialogando, aportando nuestro grano de arena, sin importar el origen partidario". "El futuro no se hace en un día. En algún momento hay que empezar. El tiempo es ahora", sentenciaron.

El local está ubicado en 25 de mayo y Belgrano.





Varios adherentes se sumaron a la inauguración de manera virtual. EL TIEMPO ES AHORA #EspacioPluralCampana @sergiodanielroses @mariano_raineri Cuando más crisis, incertidumbre, desconcierto, conflictos nuevos, es momento de repensar las cosas, de barajar y dar de nuevo. No es momento de encerrarse en viejas ideas ni de temerle a mirar en 360 grados para lograr VER con mayúsculas. Ayer inauguramos Espacio Plural, que es justamente esto: un espacio político, no con una sola bandera, sino un cúmulo de voluntades para innovar estrategias, caminos y aprehender que nada es mejor porque pensemos todos igual, sino que con bases comunes seamos capaces de disentir, consensuar y pensar de nuevo el futuro. Significa también que nos animemos a cambiar viejas recetas y que las discutamos, que aprendamos a hacerlo con respeto y consenso. Que ejerzamos acabadamente la democracia, que de hecho es plural. Cuando hablamos de cambiar, decimos salir del área de confort y pensar diferentes formas de hacer las cosas, con los mismos valores y principios, pero con un aporte mínimo diario para lograr una ciudad integrada. Creando un nuevo espacio, más plural, más diverso! Por esto, es tiempo que como vecinos, participemos activamente en hacer que las cosas pasen. Es momento que las mujeres tengan un rol indispensable en la política, es el momento que los jóvenes participen para tener un futuro mejor, es momento que quienes tienen mayor edad y también mayor experiencia nos aporten lo aprendido, es momento de empezar a creer que nuestros principios y la palabra tienen valor, es momento de que todos juntos pensemos una ciudad integrada, sostenible y pujante. Muchos de nuestros padres se fueron esperando ver un país mejor que el que tenemos... y algunos saben que no lo van a ver...trabajemos para que al menos tengan la esperanza de que sus nietos si lo verán. El tiempo es ahora. Feliz Día del Padre!!!!

