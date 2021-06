» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. El peronismo homenajeó a Andrea "La Polaca" García







Ayer por la tarde se pintó un mural en el ingreso a Villanueva para homenajear a la ex concejal y ex Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Campana. La iniciativa congregó a más de 100 vecinos. Andrea "La Polaca" García falleció el pasado 10 de diciembre de 2020, en la ciudad de Phoenix, Texas, mientras estaba de visita en la casa de su hija. Fue tras un hecho de inseguridad, al recibir un disparo en medio de forcejeos con un ladrón. El mural fue concretado ayer por la tarde sobre un paredón sobre Chacabuco y Rivadavia, en el ingreso a Villanueva, barrio de donde la "Polaca" era oriunda, a partir de una actividad convocada por el Movimiento Evita. La iniciativa, concretada por Augusto Orozco, Verónica Medina, Daniela Mores, Micaela Leiva, Marisa Chirino y Oscar Echegaray, contó con la presencia de Oscar Trujillo, presidente del Partido Justicialista de Campana; Soledad Alonso, diputada provincial del Frente de Todos; Alejo Sarna del Concejo Escolar, concejales del Frente de Todos, militantes y dirigentes de las agrupaciones Manuel Belgrano, Jorge Rubén Varela, el Movimiento Mayo, el Movimiento de Restauración Peronista, representantes del sindicato de Trabajadores Municipales, vecinos, familiares y amigos, sumando más de 100 personas. El referente del Movimiento Evita en el distrito, Oscar Echegaray expresó: "La idea era hacer un homenaje a una vecina conocida en todo Campana, una compañera que militó desde muy chica en el peronismo, nacida y criada en el barrio Villanueva. Una persona que fue original y representó he hizo grande al peronismo de Campana junto a Jorge y a Stella… Cuando tenía que hablar con vos te decía lo que pensaba y eso es muy respetable. Todavía no puedo creer que no está más entre nosotros. Para mí sigue de viaje en Estados Unidos visitando a su hija. Esto lo pensamos con los referentes de los barrios, es algo que se lo debíamos". Además, el dirigente sostuvo que García "siempre tuvo una empatía enorme por el trabajo que hacíamos en los barrios, porque de ahí había salido ella, y sabía lo que era meter la pata en el barro" y agregó: "Era un cuadrazo, en el puesto que le tocara, ese laburo iba a fluir. Era una máquina de laburar, de dar una mano, de ver cómo transformaba la realidad de los que menos tienen". Para finalizar Echegaray concluyó: "Fue una muerte trágica que nadie esperaba. Justo en el momento que pensábamos en ella para que se sume de lleno de vuelta en la política. Nos dejó un vacío importante como amiga y política. Al día de la fecha no lo podemos creer. Lo mínimo que podíamos hacer era esto, recordarla y acompañarnos entre todos y toda la gente que ella ayudó".

El mural se encuentra sobre Chacabuco y Rivadavia. Fue realizado por Augusto Orozco, Verónica Medina, Daniela Mores, Micaela Leiva, Marisa Chirino y Oscar Echegaray.



