Carlos Ortega se reunió con el Ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens

El diputado nacional Carlos Ortega, junto a Alberto Armesto y Mariano Misenta, se reunieron con el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens, con el propósito de coordinar la asistencia del Estado Nacional en Campana. En el marco de la reapertura para la inscripción a la segunda etapa del programa Clubes en Obra, el Ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens se reunió con el diputado nacional Carlos Ortega, junto a sus asesore en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, el Prof. Mariano Misenta y Alberto Armesto -ambos también de Campana- quienes acercaron sus propuestas y se dispusieron trabajar de forma conjunta para fomentar el deporte y extender las ayudas económicas desde la Nación hacia el distrito Campanense. El día jueves 17 de junio, El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación anunció la reapertura de inscripciones a la segunda etapa del programa Clubes en Obra, ideado para realizar mejoras de infraestructura en entidades deportivas de todo el país. La iniciativa persigue el objetivo de ampliar el alcance del plan a 2000 instituciones a lo largo del presente año. Fue a este respecto que se propició el encuentro. El diputado Ortega aseguró: "Ha sido una reunión muy provechosa, y hemos logrado iluminar el contenido de variados asuntos en materia deportiva. El ministro conoce muy bien la ciudad, y nos comentó acerca de los programas que tiene la Nación además de la forma en que podríamos traerlos a nuestra ciudad. De esta manera, nos hemos propuesto establecer un vínculo que posibilite el trabajo en conjunto para beneficiar a los vecinos de Campana y promover así las prácticas deportivas en la región". "Hablamos también sobre la realidad de los clubes de nuestra zona, y nos pusimos a disposición para seguir trabajando juntos", finalizó. El programa Clubes en Obra es una inversión histórica para que los clubes de barrio puedan mejorar su infraestructura y realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones. La inversión, de alrededor de $1200 millones, permitirá extender la cobertura de esta política que ofrece la posibilidad de llevar adelante diferentes mejoras como: la construcción de espacios deportivos en exterior, reformas en vestuarios, refacciones en accesibilidad, seguridad, energía, cocina y pintura, entre otras. "Los clubes son el corazón de nuestra política pública deportiva. Este programa maravilloso cumple la doble función de dinamizar las economías locales y, a la vez, permite mejorar la infraestructura de cada vez más entidades en todo el país", expresó el ministro Lammens, y agregó: "Seguimos apostando a esta iniciativa profundamente federal, porque tenemos la convicción de los clubes que son espacios fundamentales en la formación de los niños, niñas y adolescentes". Durante el año 2020, el Estado Nacional acompañó a más de 1100 instituciones de casi 600 municipios en todas las provincias del país para que remodelen sus instalaciones, lo que generó la creación de más de 7000 puestos de trabajo a nivel federal. "Clubes en Obra" es también la mayor inversión del Estado Nacional en su historia para mejorar la infraestructura deportiva de clubes. EL RECUERDO DE JORGE VARELA El Diputado Carlos Ortega no quizo dejar pasar, que el próximo lunes 21 se cumplen 9 años de la partida del ex intendente Jorge Varela; quien también fuera Diputado y Ministro de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires. "Jorge es para mi una guía permanente de como vivir la militancia y el trabajo por los vecinos. Tengo siempre un recuerdo muy presente de él, primero porque fue mi amigo, después porque también fue un visionario de la política que trascendió los límites de su ciudad" comentó Ortega. Y para finalizar agregó: "Cada vez que me siento en mi banca de Diputado, resuena en mis oídos unas palabras de Jorge Varela: Mí trabajo es por Campana. Representar a los vecinos es el honor más alto que puede tener un funcionario".

