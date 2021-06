» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

¿Cambiará la tendencia inflacionaria?

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

La inflación más baja desde noviembre marca un punto de inflexión en una tendencia que resulta difícil de anticipar. Aunque el grueso de los analistas y funcionarios del gobierno pronostican que los aumentos serán más lentos, Argentina está lejos de tener una nominalidad estable por eso esos valles en donde la inflación parece ser maniobrable son tan importantes. Repasemos: el alza de precios se aceleró en el último cuatrimestre de 2020 luego de la crisis cambiaria desatada en septiembre, cuando el ministerio de Economía y el Banco Central no se ponían de acuerdo en cómo administrar el mercado de dólares financieros y puntualmente la demanda de algunos fondos de inversión residuales del macrismo: dólar e inflación, una tradición argentina. Se desaprovechó por entonces -dicen algunxs- la posibilidad de aprisionar la tendencia a la baja que había mostrado la inflación durante buena parte de 2020. En enero y febrero de 2021 los precios empezaron a reflejar el fenómeno del alza de las commodities agrícolas que impacta fuerte sobre los alimentos: devaluación y commodities, fue imposible comprar carne en Argentina. Pico inflacionario en marzo; abril y mayo también reflejaron estos fenómenos: estacionali-dad, inercia, descongela-miento de precios "pos" pandemia, suba en regulados. Fue curioso que el mismo día que se publicó el IPC de mayo, el ministro de Economía -otra vez en escena- haya pedido a empresarios: "no remarquen por expectativas". Poniéndole cara la inflación que viene: la puja distributiva. Esa misma semana importantes referentes del gobierno repitieron como un mantra sagrado y valorable que este año los salarios van a ganarle a la inflación. Cafiero inclusive se animó a citar al propio presidente. En tándem la CGT mantuvo reuniones en el ministerio de Trabajo mientras se cierra (y abren) paritarias. Camioneros cerró un aumento salarial del 45% con revisión en febrero, Sanidad y Alimentarios se encuentran negociando mientras la Bancaria busca adelantar a julio la suba programada para agosto y cerrar con una pauta del 40% este año. Legislativos y PAMI también acordaron ese número. Mientras estatales, UOM, UOCRA y Comercio cerraron en torno a 36% con posibilidad de reabrir. Entonces la pregunta que nos hacemos es si Guzmán se dirigía a un auditorio ya, digamos, sordo.. Es importantísimo que desde la política se remarque el hecho de que en Argentina los salarios pueden ganarle a la inflación, de que se remarca fácil y fugan los dólares, y esto acelera la inflación pero también los salarios pueden quedar equilibrados mientras se avanza en una política de estabilización. Veamos, por último, cuál es la situación de lxs más vulnerables. En mayo la inflación en alimentos se redujo en -1p.p., la estacionalidad también y la canasta básica alimentaria desaceleró luego de nueve meses de continuo aumento hasta ubicarse en $64.500 para una familia tipo. Eso quiere decir que se necesitan $4.700 más que a comienzos de año para comer, lo básico. El salario mínimo (fijado en $24.408 para mayo y $25.572 para junio) y la remuneración promedio de los asalariados ($33.217 según el último informe de INDEC) apenas logran superar el costo de la CBA en una familia con dos jefxs. El haber mínimo jubilatorio tampoco se aleja de esos valores (poco más de $23.000 en junio). De allí los bonos: de $6.000 adicionales para lxs beneficiarixs del plan Potenciar Trabajo (que perciben medio salario mínimo como mensualidad) en julio y otro que alcanzaría una suma similar a pagar en dos cuotas para jubiladxs (quienes, recordemos, percibieron dos pagos extra de $1.500 en abril y mayo pasado para compensar el alza de la inflación). El martes el gobierno anunciaría un nuevo acuerdo ganadero, los cupos a la exportación se mantendrían pero serían menos restrictivos. El ministerio de Desarrollo Productivo busca cerrar detalles. La Mesa de Enlace aún no define posturas. Otras pocas toneladas quedarían a precios populares pero quizás lo más importante sea señalar que el boom de las commodities agrícolas parece atemperarse en un nuevo escenario financiero internacional. Quedamos a la expectativa.



Opinión:

¿Cambiará la tendencia inflacionaria?

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar