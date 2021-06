» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Pequeñas e importantes definiciones para el desarrollo endógeno de nuestra ciudad

Por Gustavo Parravicini











Gustavo Parravicini

Para profundizar en los que planteamos hace una semana, nos pareció importante aclarar conceptos que señalaremos, algunas condiciones que son absolutamente necesarias para comenzar un proceso de desarrollo local generando relaciones entre los actores locales. Cuestiones que, entendemos, la actual gestión no garantiza bajo ningún punto de vista. Es preciso señalar que estas definiciones son las que creemos urgentes dadas las condiciones sociales, culturales, territoriales y económicas de nuestra ciudad. A: Democracia participativa: Es la promoción, cooperación y apoyo a la creación de mecanismos y redes de participación comunitaria, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para poder escuchar y tener en cuenta la diversidad de necesidades de todas las personas que forman parte de una comunidad. B: Soberanía alimentaria: producción justa para una alimentación de calidad. En la Argentina, la producción de alimentos está orientada hacia la maximización del agronegocio. C: Organización popular: El primero, basado en la participación ciudadana, el fortalecimiento de la sociedad civil y la cooperación público-privada, sin los cuales no habrá una articulación dinámica y virtuosa entre desarrollo económico sostenible, protección del medio ambiente, justicia social y equidad. El segundo, dice relación con el compromiso con una democracia participativa, entendida como un modo de convivencia basado en el diálogo y ejercicio pleno de los derechos y deberes ciudadanos, especialmente en materia ambiental, donde lo público es patrimonio de todos y no dominio exclusivo del Gobierno, y en que el Estado trabaja junto a la sociedad civil para abrir espacios y aprovechar oportunidades de participación responsable, informada y organizada de los ciudadanos en los asuntos que afectan su calidad. D: Asociativismo: construcción compleja, que se desarrolla en el seno de un grupo humano, basada en la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Para llevarlo adelante, debe existir una organización y una gestión equilibrada con los objetivos sociales. El asociativismo permite el esfuerzo colectivo de varios productores que se unen para solventar problemas comunes. Redistribución de la tierra: Impulsa el aprovechamiento de tierras con aptitud agropecuaria de Islas e Insular a través de un relevamiento de tierras y la creación de un Banco de Tierras el cual será puesto a disposición a empresarios mypes y pymes, contra presentación de proyectos, generación de mano de obra local e innovación tecnológica en los procesos productivos. Esta mayor y mejor ocupación del territorio permitirá cumplir simultáneamente con los objetivos de crecimiento del sector agropecuario y crear las bases para sustentar una mayor porción de la población subocupada o desocupada generando alimentos más sanos y baratos. La ocupación efectiva de estos espacios semi vacíos se logrará a través de la construcción de caminos vecinales, prolongación de la red fundamental, mejoramiento del sistema de transporte fluvial y una acción dirigida en lo referente a la ocupación de tierra improductiva o que se está pensando para la especulación inmobiliaria Cultura local: El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques, que comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, la política de desarrollo endógeno constituye la respuesta de los actores locales a los desafíos de la globalización.

Opinión:

Pequeñas e importantes definiciones para el desarrollo endógeno de nuestra ciudad

Por Gustavo Parravicini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar