Se aprobó un proyecto de ordenamiento para desarrollos urbanísticos

Luz verde para la iniciativa impulsada por la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, que permitirá al Municipio beneficiar a la comunidad con la planificación de infraestructura urbana para futuros emprendimientos que requieran de parámetros especiales como rezonificaciones o determinados indicadores urbanísticos, "algo muy diferente a lo que se pretende con el proyecto Cardales Chico, que justamente no contempla el impacto de los servicios públicos deficitarios en la zona". El Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por la concejal del Pj-Frente de Todos, Romina Carrizo, el cual atiende las necesidades de planificar desarrollos urbanísticos ordenados, y con la dotación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de quienes vayan a residir en los mismos, sin perjuicio a la zona donde se ubiquen. Carrizo explicó que dicho proyecto "le da la facultad al Departamento Ejecutivo de realizar una amplia convocatoria a titulares de tierra con la intención de lotear, para integrar un registro que permita, en forma global y con participación ciudadana, integrar futuros desarrollos a la dotación de los servicios correspondientes a través de la cooperación entre la municipalidad y el sector privado, para realizar las obras necesarias". De ser aplicado, el proyecto aprobado por unanimidad cambia el paradigma actual, dónde un desarrollador presenta un expediente solicitando modificaciones de parámetros urbanísticos ante el Municipio, para un beneficio particular, que no considera el impacto en la zona de referencia, como es el caso del emprendimiento Cardales Chico, y otros que ya recibieron tratamiento. "Sin dudas, una planificación de proyectos urbanísticos a mediano y largo plazo que convoquen al sector público y privado en un esfuerzo común para la realización de obras, es lo que nuestra ciudad necesita para lograr un desarrollo equitativo" concluyó la edil.

