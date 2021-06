» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. #EspacioPluralCampana:

NOTICIA RELACIONADA: Espacio Plural Campana inauguró su local partidario Cuando más crisis, incertidumbre, desconcierto, conflictos nuevos, es momento de repensar las cosas, de barajar y dar de nuevo. No es momento de encerrarse en viejas ideas ni de temerle a mirar en 360 grados para lograr VER con mayúsculas. Ayer inauguramos Espacio Plural, que es justamente esto: un espacio político, no con una sola bandera, sino un cúmulo de voluntades para innovar estrategias, caminos y aprehender que nada es mejor porque pensemos todos igual, sino que con bases comunes seamos capaces de disentir, consensuar y pensar de nuevo el futuro. Significa también que nos animemos a cambiar viejas recetas y que las discutamos, que aprendamos a hacerlo con respeto y consenso. Que ejerzamos acabadamente la democracia, que de hecho es plural. Cuando hablamos de cambiar, decimos salir del área de confort y pensar diferentes formas de hacer las cosas, con los mismos valores y principios, pero con un aporte mínimo diario para lograr una ciudad integrada. Creando un nuevo espacio, más plural, más diverso! Por esto, es tiempo que como vecinos, participemos activamente en hacer que las cosas pasen. Es momento que las mujeres tengan un rol indispensable en la política, es el momento que los jóvenes participen para tener un futuro mejor, es momento que quienes tienen mayor edad y también mayor experiencia nos aporten lo aprendido, es momento de empezar a creer que nuestros principios y la palabra tienen valor, es momento de que todos juntos pensemos una ciudad integrada, sostenible y pujante. Muchos de nuestros padres se fueron esperando ver un país mejor que el que tenemos... y algunos saben que no lo van a ver...trabajemos para que al menos tengan la esperanza de que sus nietos si lo verán. El tiempo es ahora. Feliz Día del Padre!!!!

Varios adherentes se sumaron a la inauguración de manera virtual. #EspacioPluralCampana @sergiodanielroses @mariano_raineri

