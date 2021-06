El campanense Adrián Pérez, docente e investigador especializado en el peronismo, lanzó su primer libro. La obra recorre la vida de una figura de "segunda línea" que pasó de intentar atentar contra Perón a terminar siendo asesinado en la última dictadura, tras un trayecto que lo vio junto a Onganía, pero también como militante en diferentes espacios peronistas y como diputado nacional por el movimiento. "Estamos hablando de tres décadas en la que los actores políticos no son obsecuentes, sino que son protagonistas y toman decisiones que modifican de lleno el plano político de la época", explica el autor.

Un día, una alumna le explicó que iba a faltar a un examen porque, en esa fecha, debía estar presente en el juicio que se le seguía a Luis Abelardo Patti por crímenes durante la última dictadura militar. "Se encargó de secuestrar a mi abuelo, que fue asesinado", le explicó Paula, nieta de Diego Muniz Barreto. Fue entonces cuando Adrián Pérez "se chocó" con un nombre que luego vería repetido en lecturas sobre la Juventud Peronista (JP), el Ejército Revolucionario del Puelo (ERP) y "el Grupo de los ocho" diputados disidentes que se enfrentó a Juan Domingo Perón cuando la violencia política empezaba a escalar en la década del 70.

"Esto me llevó a ver qué cosas había publicadas sobre su figura y me encontré con la sorpresa que no había ninguna publicación sobre su recorrido político", recuerda el docente campanense, quien hoy, una década después de aquella anécdota con la nieta de esta figura, está lanzando su primer libro: "Hasta la victoria, always; un itinerario político de Diego Muniz Barreto".

Adrián realizó el Profesorado en Historia en el Instituto de Formación Docente y Técnica N° 15 y luego complementó sus estudios con la Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Y su primer libro es producto de la investigación que desarrolló para su tesis. "Elegí el tema porque me chocó. La docente Nora Pagano, que terminó dirigiendo mi tesis, me comentaba que tuve suerte. Me dijo: "Hay muchos historiadores que son muy buenos en la pesquisa de información y en ordenarla, pero que pueden pasar toda su vida sin encontrar un buen tema sobre el que desarrollar una investigación. Y a vos el tema te chocó". Y tenía razón: yo tuve la suerte de que el tema me choque. Y también la fortuna que, cuando voy a hablar con el papá de esta alumna, para comentarle la intención de trabajar sobre su padre (Diego Muniz Barreto), no solamente no opuso resistencia alguna, sino que, muy por el contrario, me abrió las puertas de la casa y de la información que él manejaba", explica Pérez, quien actualmente es docente tanto en el Instituto 15 como en la UNLu.

De allí en adelante, la investigación tomó "otro vuelo totalmente distinto" para Pérez, quien debió abocarse a una nueva aventura: "darle formato de libro a un montón de información que estaba en espacios muy distintos; entender cómo relacionarlos y cómo configurarlos para que quede todo en un orden lógico de lectura", marca. En este aspecto, aconsejado por la docente Pagano, trató de no caer en una obra simplemente biográfica: "Despegarme de mucho de todo el material que había conseguido fue un gran desafío, pero era necesario que empezara a seleccionar la información para hacer lo que terminó siendo un itinerario político de Diego Muniz Barreto", detalla Adrián.

-Descartada la biografía, ¿cuál fue el eje elegido para recorrer la vida de Muniz Barreto?

-Diría que Muniz Barreto es un clásico ejemplo de lo que es la nueva historia social. Esa nueva historia social vista no desde los grandes personajes, como los son Perón, Firmenich, Galimberti o Santucho, sino a partir de cómo las segundas líneas de estas agrupaciones, incluso las terceras líneas, toman acciones y determinaciones que modifican de lleno el plano político. Muniz Barreto no era el segundo de Galimberti, sino que Galimberti, en gran medida, fue por la existencia de Muniz Barreto. Muniz Barreto no era alguien más que acompañaba la movida del retorno de Perón, estuvo involucrado económicamente, viajó a visitarlo y se reunió con él en el último cumpleaños de Perón, cuya mesa tuvo pocos invitados. Logró integrar luego la lista de diputados en 1973 y sumar a algunos amigos suyos que tenían la misma línea política; trabajó con JAEN, la JP, con dos líneas de Montoneros…

-Llamativo para alguien que empezó su historia en el antiperonismo.

-Su hijo me dijo: "Mi papá no era un súper héroe, sino una persona que reaccionó de maneras particulares ante un contexto bien marcado". Por eso no es extraño su origen político, que se da en el antiperonismo, dado que su familia descendía de una duquesa portuguesa y eran dueños de una fortuna enorme en Brasil construida en base a un sistema esclavista. Y en Argentina pertenecía al círculo aristocrático. De hecho, una de las primeras acciones políticas que él tiene son dos atentados contra Perón, directamente. Luego, Muniz Barreto pasa al gobierno de Onganía y recién luego llega peronismo, aunque años más tarde lo expulsan del partido por "alta traición". Después trabaja con el ERP y luego lo toma detenido Patti y lo terminan asesinando en Escobar. Pero incluso su asesinato es llamativo, porque su cuerpo sí aparece y su muerte se notifica como parte de un accidente en Victoria, Entre Ríos.

-¿Con qué libro se va a encontrar el lector?

-Me parece que el lector se va a encontrar con una grata experiencia de lectura y de contemplación de distintos niveles de injerencia e incidencia de los actores en la política. Me parece que estamos en tiempos en que se cree que los únicos que hacen política son las dos o tres grandes figuras que reconocemos de los partidos más destacados y que el resto de los actores se mueven en función de lo que ellos dicen o hacen. En este caso estamos hablando de tres décadas en la que los actores políticos no son obsecuentes, meras marionetas del poder, sino que son protagonistas y toman decisiones que modifican de lleno el plano político de la época.





LA RESEÑA DE CANSANELLO

En su contratapa, el libro presenta una breve reseña del Dr. Oreste Carlos Cansanello: "La obra aborda con destreza una situación compleja en una razón violenta. Se introduce en la trama política con herramientas de historiador y descubre con pericia al personaje mediante una narración ajustada en un estilo periodístico", señala el Profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex Rector de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), que le concedió también la designación de Profesor Extraordinario Emérito.

SU MUERTE Y LA CONDENA A PATTI

A Diego Muniz Barreto lo secuestraron el 7 de febrero de 1977 en una carnicería de Escobar, a seis cuadras de la comisaría del distrito. Con él se llevaron a Juan José Fernández, su chofer personal y secretario privado. Más de dos semanas después apareció muerto en un supuesto accidente en Victoria (Entre Ríos) que no fue ningún accidente: así lo confirmó Fernández, quien logró escapar después que el auto fuera lanzado al agua con ambos adentro.

Por este hecho, el 14 de abril de 2011, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por los jueces Lucila Larrandart, Horacio Segretti y María Lucía Cassaín, sentenció a cadena perpetua en cárcel común al comisario Luis Abelardo Patti (quien fuera dos veces Intendente de Escobar), señalado como responsable del secuestro de Muniz Barreto, entre otros crímenes de lesa humanidad.

SOBRE EL AUTOR

Adrián Perez (42 años) es vecino de nuestra ciudad y tras culminar sus estudios secundarios en la Escuela Normal Eduardo Costa, realizó tanto el profesorado en Historia como el profesorado en Geografía en el Instituto de Formación Docente y Técnica N°15. Luego complementó sus estudios con la Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Y actualmente ejerce como docente en ambas instituciones.

Sus primeros pasos en la investigación los desarrolló junto a María Laura De Cia en su trabajo "La Caja Negra. Tuberculosis y estructuras sociales en Campana (1980-2000)", en el que analizaron el recorrido profesional del Doctor "Toto" Bosoni y sus visiones sobre las políticas de salud en la región. Luego, nuevos intereses fueron ganando su atención y terminó especializándose en las diversas lecturas que se realizaron y realizan sobre el peronismo entre 1943 y 1976.

Además, ha participado en más de una decena de jornadas y congresos y también cuenta con artículos publicados en revistas como las de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). "Hasta la victoria, always; un itinerario político de Diego Muniz Barreto" es su primer libro.

