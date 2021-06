» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. El rol de los datos en la educación













Escanear este código QR para acceder a la web de inscripción.

La toma de decisiones basada en datos puede potenciar estratégicas pedagógicas y hacer más eficiente la gestión de las escuelas. El análisis de datos de diferentes fuentes puede ser una estrategia de fortalecimiento educativo. Las escuelas pueden mejorar sus procesos recolectando y utilizando distintos tipos de datos de forma efectiva, transformando el impacto en sus estudiantes y la gestión interna. Cada vez son menos los campos de las actividades humanas que no hayan emprendido un camino de ida hacia la toma de decisiones basada en datos: desde el análisis económico y el comercio electrónico hasta las operaciones industriales y la producción de mega producciones de cine. A un ritmo siempre mayor, los cambios tienden a estar respaldados en una inmensa cantidad datos y tiempo de análisis sobre ellos. Los datos pueden ser importantes para definir los objetivos individuales, institucionales y del sistema educativo en su conjunto. Sus análisis ayuda a comprender dónde están los estudiantes de acuerdo a las expectativas de la currícula y definir los aspectos del plantel docente que requieren mayor refuerzo. Se pueden obtener datos de casi cualquier aspecto. Los que atañen al alumnado provienen no solo de evaluaciones formales e informales, sino del trabajo diario en clase, observaciones, trayectorias y pruebas estandarizadas. Otros pueden salir de su contexto familiar, de su conducta y de su propia visión y aspiraciones, que aparecen con frecuencia en actividades extracurriculares y ayudan a definir de manera más precisas sus necesidades. Los docentes también tienen requerimientos para poder desarrollarse como profesionales. En ese sentido, los datos del educador se obtienen a partir de evaluaciones de performance, trabajo en clase, resultados de sus estudiantes, autoevaluaciones y metas profesionales autoimpuestas. Por último, los directivos de un establecimiento dedicado a la enseñanza pueden hacer más eficiente su gestión mediante la recolección y análisis de datos vinculados a cambios de procedimientos, políticas, recursos humanos, gastos e incorporación de tecnología. Los datos son útiles en definir y monitorear la concreción de objetivos. A nivel del aula, los docentes pueden usarlos para determinar la efectividad de distintos métodos de enseñanza y estrategias. Cuando los docentes diseñan evaluaciones y se involucran en análisis colaborativos con sus pares, pueden obtener todavía mayor información. A nivel escolar, ya hay directivos que usan datos para acompañar el desarrollo profesional de los educadores y sus efectos en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. El análisis e interpretación de datos proporciona una visión integral de la mejora de la escuela; a su vez, compartirlos fomenta la responsabilidad colectiva y la responsabilidad por los resultados de los estudiantes. Saber qué tipo de datos recopilar, analizar y usar tiene un impacto profundo en la efectividad de la escuela como institución de aprendizaje. Los datos tratan no solo de puntajes de pruebas estandarizadas. En la enseñanza, las percepciones y las relaciones son tan importantes como el plan de estudios y la práctica. Analizar estos aspectos también pueden allanar el sendero hacia el siguiente estándar. NUEVA GENERACIÓN TÉCNICA La Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) inició la inscripción para su Curso de Integración que culminará con la elección de un grupo de alumnos y alumnas que serán invitados a integrar la camada 22-28. El Curso de Integración será a través de Google Classroom, está dirigido a alumnos que se encuentren transitando el 6º año de nivel primario y no tendrá costo alguno para las familias. La inscripción estará abierta hasta el 25 de junio y se concreta a través del sitio web de la escuela. El Curso comienza el 28 y abordará contenidos de Matemática y Prácticas del lenguaje. Los ejercicios se pueden resolver de manera online o retirarlos en copias impresas por la sede de la ETRR (Ruta 9 KM 71,5 Campana) y en otros puntos que serán informados oportunamente. Por eso no es imprescindible contar con conexión a internet ni computadora en casa para realizar el Curso de Integración. Adicionalmente, se dictarán dos encuentros semanales de clase. Uno será sincrónico, de 80 minutos de duración con 10 de recreo y, el otro será de 40 minutos de duración y podrá realizarse de manera asincrónica (en diferido). Los encuentros serán los días lunes y miércoles o martes y jueves. Asimismo, se dispondrán de clases optativas de consulta los días sábado. La ETRR tomará el Examen Final a mediados de octubre. Para seleccionar a ingresantes 2022, se tendrá en cuenta múltiples variables, tanto el resultado de los exámenes finales, así como el trabajo realizado a lo largo del curso, la regularidad en las entregas, el esfuerzo demostrado en las correcciones y la evolución de su calidad a medida que avancen sobre los contenidos planificados, así como el desempeño en los talleres técnicos (si se pueden llevar a cabo). Sitio web de inscripción: https://www.tecnicarobertorocca.edu.ar/cursodeintegracion

