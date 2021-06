"Belgrano, feriado largo ¿Y después?"

Pablo S. Modarelli

Permuto recordar todos los años por empezar a homenajearlo como se merece Las crónicas dicen que antes de morir un 20 de junio de 1820 expresó: "Ay, patria mía". Doscientos años después…se expresaría de otra manera? ¿Conocemos realmente a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano? Tiempo no ha faltado. Llevamos más de 200 años recordándolo. Raúl Ricardo desde su estrado diría "un psicólogo aquí". Porque al fin y al cabo ¿de qué sirve recordarlo (a esta altura decir homenaje resultaría poco menos que una ofensa) sino hemos seguido ni una sola de sus propuestas en casi ninguno de los ámbitos. Y sino veamos. ¿Lo recordamos? En la escuela: Todos los años un acto. O sea, que cuando un alumno culminó su enseñanza obligatoria al menos lo escuchó quince años de manera consecutiva! ( para que después de todo al preguntársele cuando se creó la bandera diga: "el 20 de junio"). Hay pueblos, calles, plazas con su nombre. Línea de Ferrocarril, barrios, colegios, puentes y hasta equipos de fútbol! Lo de recordarlo en billetes merece un párrafo especial considerando que en la vitrina de nuestros próceres, Belgrano tendría, que estar en uno de esos estantes bien ubicados iluminados, a la vista de todos. ¿Los billetes? Lindo, naranjita aquel de la ley 18.188. De llegar a valer diez dólares en épocas de la convertibilidad hoy, en los mercados chinos cotiza menos que un caramelo de vuelto y para peor, desde hace cinco años lo cambiaron por una moneda y la figura de un árbol en la misma. Un acto fallido de la casa de la moneda? Otro psicólogo por acá! Porque a la hora de darle valor, pudiendo ser don Manuel tranquilamente y ¿por qué no? uno de los "padres de la Patria" (aunque el mismo se contentaba como ser "un buen hijo de ella"), se le dio menos valor que a Juan Manuel, que a Don Domingo Faustino y a Don Julio Argentino. Dejaremos de lado (porque ni una convención de amigos de Freud lo podrían explicar) que la imagen "de ese patriota tan admirado, respetado, ejemplo y querido por todos" haya sido superado por las imágenes de guanacos, cóndores, ballenas o tarucas. Claro, cuando a todo lo expresado sumamos que con el sentido de perdurar en la memoria, el día de recordarlo es un "feriado movible" y se le agregan las discusiones sobre su sexualidad, el timbre de voz que tenía (típica de cualquier programa de chimentos) podríamos tranquilamente imaginar que hubiera pasado si Belgrano no hubiera sido tan "querido, respetado, honrado, etc. Etc." Olvidando en el mismo combo que teniendo un improvisado paso por la milicia y sabiendo que era un doctor en leyes no destacamos que por ejemplo, en Tucumán con 1800 hombres venció a 3000. Es necesario cambiar el paradigma de manera urgente. La consigna es: Homenajearlo o nada! Al fin y al cabo con 200 años de "recordarlo así" muy bien no nos fue. (él tampoco debe sentirse muy contento) ¿Qué sería homenajearlo? Poner en práctica, al menos, algunas de sus ideas y muchas de sus acciones, de una vez por todas dejando de recordar a Manuel Belgrano como un simple "costurero" al decir de Rodolfo Terragno. Comencemos y solo por colocar algunas cuestiones. 1. ¿Cómo llegó a la función pública y cómo se fue de la misma? ¿Encontraríamos a muchos diciendo "miren yo soy abogado, pero desde donde puedo ayudar a este país más allá de mis intereses" sin importarme el cargo a ocupar? 2. Los devenires de la historia han colocado a Sarmiento como padre de la educación pero Manuel, antes del nacimiento del país ya había fundado escuelas y avanzado en la construcción de una educación pública e inclusiva, necesaria para esa patria libre y soberana que se estaba fundando. 3. Su posición con respecto a los pueblos originarios? Convengamos que iba un poco más allá de dejar de llamar al 12 de octubre "día de la raza", correr monumentos hispánicos y dejar en claro que los habitantes del país "no llegaban solo de los barcos". Para esto vale una muestra. El Reglamento para el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los Treinta Pueblos de las Misiones, elaborado en su campaña al Paraguay, sentando en sus artículos su posición con respecto a los derechos y obligaciones: "Art. 1: Todos los Naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades, y podrán disponer de ellas, como mejor les acomode…". "Art. 2: Desde hoy los liberto del tributo; y a todos los Treinta Pueblos, y sus respectivas jurisdicciones los exceptúo de todo impuesto por el espacio de diez años". "Art. 4: Respecto a haberse declarado en todo iguales a los Españoles que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América, le: habilito para todos los empleos civiles, militares, y eclesiásticos…".4. ¿Alguna idea económica? Una que escuchamos muchas veces y pocas hemos puesto en práctica: "Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño en conseguir, no sólo darles nueva forma, sino aun atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo. Y después venderlas". De lo contrario estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el proveedor"…"no exportemos cuero, exportemos zapatos"! Monteagudo señaló que "Sin la historia, que es la escuela común del género humano, los hombres andarían desnudos y sin experiencia y, usando solo de las adquisiciones de la época en que viven, andarían inciertos, de errores en errores". Cuánta razón tenía Bernardo! Cuanto tiempo perdimos, Manuel! Belgrano fue algo más que una bandera. Y si encima, la que "tremoló triunfal", la que "cruzó el continente exclamando a su paso libertad", la "llena de orgullo y bizarría" pareciera no haber sido, de acuerdo al mismísimo Instituto Belgraniano, como siempre nos dijeron que era, lo que demuestra que la importancia de Manuel José Joaquín estuvo principalmente en ponerse al frente de una GRAN CAUSA y PARA TODOS luchando inclusive contra los obstáculos puestos por el gobierno…de su propio país. También nos permitió ver que no es necesario vivir mucho tiempo para dejar una marca. Él solo vivió cincuenta. Aquel 20 de junio de 1820 alcanzó a decir: "Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias".Manuel ¿qué dirías 201 años después? Pablo S. Modarelli (integrante del Fans Club "Perdón Manuel Belgrano")

