» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. 15 de Junio: Día del bioquímico

Por Alejandra Pavese











Alejandra Pavese

Hace ya muchos meses, un amigo me comentó preocupado: "¡En esta Pandemia los Bioquímicos realmente brillan por su ausencia!" Me impactó como una reflexión reveladora de la realidad. Las constantes menciones y agradecimientos al personal de Salud se dirigen siempre a los Médicos, los Enfermeros; nunca a los Bioquímicos ni al personal del Laboratorio. Quizás en su trabajo incansable, minucioso y silencioso está la fuente de su brillo. Sería imposible contabilizar contagios por el virus responsable de la COVID 19 sin el diagnóstico realizado por un Bioquímico en un Laboratorio. Los medios de comunicación tampoco han estado a la altura de las circunstancias, para evitar este odioso "olvido". Aún en los famosos comités de "expertos" incluyen Médicos de las más diversas especialidades, obviando a Bioquímicos que están en la cresta de la ola en cuanto a investigación en la materia. Y en aquellos laboratorios, como es el caso del de nuestro Hospital, donde no es posible (aún) desarrollar las técnicas de Biología Molecular para realizar PCR, se llevan a cabo innumerables tareas relacionadas con la Pandemia: la organización de los materiales, la logística de los envíos de muestras a los Centros de Referencia, trabajando contrarreloj para cumplir los requerimientos administrativos, y para lograr obtener los resultados en el menor tiempo posible. La celeridad es un factor clave para que los Médicos intervinientes puedan tomar vitales decisiones en cada caso particular. Por otra parte cada paciente que ingresa con síntomas de COVID-19 a la Guardia requiere una serie de análisis clínicos, y luego si es internado se le realizan controles diarios (o más frecuentes, si su condición lo requiere). Tanto para esta enfermedad, como para todo tipo de Urgencias, el Personal del Laboratorio es convocado entre los primeros. Es por todo esto que en este Día del Bioquímico tan especial, en tiempos que la capacidad de adaptación y resiliencia del Equipo de Salud se ha visto forzada al máximo por esta dura contingencia, quiero destacar la tarea de mis colegas del Laboratorio del Hospital San José de Campana. Ellas han demostrado mucho compromiso, coraje y profesionalismo. Asimismo quisiera destacar la tarea de los Bioquímicos del "Círculo Bioquímico de Campana", quienes a pesar de las grandes dificultades que enfrenta la profesión han sostenido la empatía, la ayuda y la lealtad hacia sus pares. Como también se han exigido para dar respuesta a las necesidades de los pacientes que asisten a los Laboratorios privados. A todos los Bioquímicos Clínicos de nuestro país que ponen todo su talento para colaborar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías, y son integrantes fundamentales del Equipo de Salud. A todos los Bioquímicos abocados a tareas de Investigación Básica y Aplicada, en un país que increíblemente invierte un exiguo porcentaje de su PBI en Ciencia y Tecnología. A todos los Bioquímicos, de las más diversas especialidades: allí donde menos nos imaginamos, tuvo que intervenir un Bioquímico: en la producción de un alimento seguro, agua de calidad, el cuidado del Medio Ambiente, la producción de medicamentos, la Biotecnología, la investigación forense y toxicológica, etc. A todos los Bioquímicos que se dedican a la Docencia Universitaria y mantienen viva la llama de esta profesión apasionante: SALUD!!!! Alejandra Pavese - Bioquímica U.B.A. (M.P. Nº 3291)

15 de Junio: Día del bioquímico

Por Alejandra Pavese

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar