"El abordaje para que una persona deje de comer de más tiene que ser personalizado"

La psicóloga Marta Giralt es especialista en trastornos de obesidad y sobrepeso. "Se suele creer que es solo un bastión de médicos y nutricionistas, pero la gente come para llenar un vacío", explica. Entre otras cosas, la pandemia ha puesto bajo el foco los trastornos de obesidad y sobrepeso, con la incertidumbre, la angustia y el sedentarismo encontrando condiciones fecundas para manifestarse en el desequilibrio de la dieta. Y se suele creer que este es un bastión exclusivo de médicos y nutricionistas: es decir, que el bienestar solo puede ser conquistado mediante tratamientos invasivos o las restricciones alimenticias. Pero mientras en algunos casos la cirugía y las dietas de precisión milimétrica representan una táctica exitosa, en otros una exploración de trayectorias, miedos y expectativas del paciente pueden ofrecer un principio de solución. "Hace muchos años que vengo trabajando en Los Cardales y Campana alrededor del tema de la obesidad y el sobrepeso", dice Marta Giralt, psicóloga y docente en la Universidad Nacional de Córdoba (MP 25.316). "Es muy importante poder llegar a la población con el mensaje de que la psicología puede y debe ser una alternativa más ante estos trastornos, y más todavía hoy en día cuando la pandemia dificultad el acceso al sistema sanitario", añade. Giralt tiene una dilatada carrera tanto en el ámbito privado como público. En nuestra región, fundó el Servicio de Protección de Derechos del Niños de Exaltación de la Cruz. Además, es coordinadora grupal en el Centro Terapéutico Máximo Ravenna, creado por el reconocido nutricionista y con quien Giralt supo trabajar en vida. La psicóloga recuerda que las personas por arriba de su pero recomendado integran los grupos de riesgo para complicaciones provocadas por cuadros de COVID-19. En ese sentido, sostuvo que "no se trata de estigmatizar a las personas con trastornos alimenticios sino concientizar y ampliar su oferta de tratamientos disponibles". "La cirugía bariátrica es una solución pero no la única; es más, tendría que ser la última a la cual recurrir", señala. Para Giralt, la genética solo explica el 6 por ciento de un trastorno de obesidad, el resto de los factores hay que buscarlos en el ámbito familiar. "La parte familiar es mucho más importante: una persona que vivió de chica con dos padres obesos está más predispuesta a que tenga costumbres de personas que come de más", dice la experta. Y suma: "Hay que analizar también los aspectos individuales, qué hace cada uno con la comida, porque como otras sustancias puede representar una adicción y la psicología puede trabajarla como cualquier otro consumo abusivo". "La pandemia plantea desequilibrios grandes. Mucha gente consume menos porque no tiene contacto directo con otros, y eso los alivia, les quita estrés; pero justamente hay personas que se sienten angustiadas por el aislamiento e incrementan la ingestión de alimentos. No hay receta para la gente que come de más llenando vacíos, porque tiene un sentido diferente para cada una, por lo que necesita un abordaje personalizado".



Marta Giralt hace atención particular de niños, adolescentes y adultos presencial y online. Para solicitar turno llamar al teléfono 1158232352.

