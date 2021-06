» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 20/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 20 de Junio







DÍA DE LA BANDERA Instituido mediante la Ley Nº 12.361 en el año 1938, en este día se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio del año 1770 en Buenos Aires. Tras finalizar sus estudios en el Real Colegio de San Carlos, Belgrano partió a España y comenzó a estudiar Derecho en las universidades de Salamanca y Valladolid. A los 18 años se graduó de Bachiller en Leyes con medalla de oro. En el año 1794 retornó a Buenos Aires no sólo como abogado sino que también como Primer Secretario del Consulado. En el año 1810, participó del cabildo abierto y votó a favor de reemplazar al virrey por una Junta de Gobierno; así, fue designado vocal de la Primera Junta. Dos años después, por iniciativa de Belgrano, el Primer Triunvirato instituyó la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los colores de la misma, lo inspiraron a crear la bandera: "Siendo preciso enarbolar Bandera, y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional: espero que sea de la aprobación de Vuestra Excelencia". La primera bandera fue confeccionada por María Catalina Echevarría de Vidal y fue izada por el civil Cosme Maciel en Rosario, donde Belgrano hizo que los soldados juraran a la misma: "¡Soldados de la Patria! En este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro Excelentísimo Gobierno: en aquel, la batería de la Independencia, nuestras armas aumentaran las suyas; juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo ¡Viva la Patria!"



BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 2007 Hace 14 años Boca vencía a Gremio (Brasil) 2 a 0 y se consagraba campeón de la Copa Libertadores 2007. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo e integrado por Sebastián Battaglia, Guillermo Barros Schelotto, Rodrigo Palacio, Martín Palermo y Juan Román Riquelme, tuvo una gran actuación en la fase de grupos y avanzó con facilidad a la siguiente ronda. En octavos de final, le ganó 3 a 0 a Vélez Sarsfield, con goles de Riquelme, Palermo y Rodríguez, en La Bombonera; en el partido de vuelta, "El Fortín" se impuso 3 a 1 en su cancha. El siguiente rival fue Libertad (Paraguay), equipo con el que empató 1 a 1 en la ida y que eliminó en la vuelta al triunfar 2 a 0 con tantos de Palacio y Riquelme. En las semifinales, perdió 3 a 1 ante Cúcuta Deportivo (Colombia) y, en el siguiente partido, lo aplastó 3 a 0 con goles de Riquelme, Palermo y Battaglia. En la final, el "xeneize" fue ampliamente superior a Gremio imponiéndose 3 a 0 en La Bombonera y 2 a 0 en el Estadio Olímpico de Porto Alegre. El año pasado, Riquelme manifestó: "Fue todo muy lindo, el tiempo pasa muy rápido, pero los recuerdos siguen siendo hermosos. Y yo muy agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los que nos han acompañado. Ojalá que los hinchas de Boca sigan recordándolo de la mejor manera".



SE LANZA "THE LIGHT IS COMING" Un día como hoy en el año 2018, Ariana Grande lanzaba junto a Nicki Minaj el sencillo "The light is coming". Perteneciente al álbum "Sweetener" (2018) y compuesto por la cantante estadounidense junto a la rapera trinitense y Pharrell Williams, la canción es acerca de las "personas y sus opiniones ruidosos que los hacen sordos a los demás".



