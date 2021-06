P U B L I C







Hugo del Teso

Mercaderes: de Mercader "el que comercia", viene de mercado, negociante, tratante, vendedor, mercachifle. Obsecuentes: que son obedientes o sumisos con respecto a otra/s personas o a una norma "ser obsecuente con el poder". Aquel que obsecuente pretende congraciarse con alguien por conveniencia o por "temor", por eso actúa con una amabilidad fingida o exagerada buscando la próxima aprobación del otro; Dependiendo de la "región", al obsecuente se lo nombra coloquialmente como "chupamedias o lamebotas", Se trata de alguien dispuesto a rebajarse o a arrastrarse para no ofuscar al poderoso. (éste generalmente tocaría "el Clarín") en esta oportunidad me estoy refiriendo a los programas en TV que se habla de fútbol, entre otros Agenda Fox Sport, Central Fox, Domingol, Fútbol ATP, Fútbol de Primera, fútbol para Todos, Locos por el Fútbol, Sportiva, Sports Center y uno de los principales, ESPN F 90 durante dos horas, a las 13 en su primera edición conducida por Sebastián "Pollo" Vignolo, con los panelistas: Oscar Ruggeri, Sebastián Domínguez, Diego "Chavo" Fucks, Carlos Aimar, Daniel Arcucci, Marcelo Sotile, Federico Bulos y Juan Manuel Pons. En la segunda edición, también conducida por Vignolo, pero con otros panelistas, Cristian Fabiani, Marcelo Benedetto, Damián Manusovich, Morena Beltrán, Renato Della Paolera, Pablo Ladaga y Roberto Leto. A través de meses y meses de estos programas en la televisión, a nadie de ellos les oí manifestar siquiera una vez, del porcentaje dedicado en sus comentarios, dedicado por ejemplo: Boca Juniors: 50 % River Plate: 40 % el restante: 10 % A… Newell´s Old Boys, Platense, Patronato, Arsenal, Unión, Rosario Central, Talleres, Atlético de Tucumán, Estudiantes de la Plata, Argentina Juniors, Racing, Independiente, Banfield, Lanús, Defensores y Justicia, Sarmiento Junín, Vélez, Colón, Córdoba S. del estero, Gimnasia y Esgrima, Aldosívi, Godoy Cruz, Huracán, San Lorenzo. Espero que alguien presente en TV, un programa de fútbol con más porcentaje equitativo. Leonel Scaloni, te falta muchos "ídem" para llegar a la punta de la "Escaleraoni". Poné a Messi y a 10 más, pero anda al frente no hagas tocar a los costados y para atrás, siempre para adelante como lo hacía Bochini. No hay mejor defensa que un buen ataque. No pongas a Di María y al Kun faltando 10 minutos, hacelo muchos antes. A todos los jugadores hacen los practicar y jugar a la pelota de los potreros argentinos y no el del fútbol profesional europeo como decía Guillermo Nimo. "Por lo menos así lo veo yo".

Hoy Le Toca A...:

Los mercaderes obsecuentes periodistas del fútbol argentino

Por Hugo del Teso

