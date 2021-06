Ana Lía del Mármol

Clan, tribu, familia, han sido indudablemente las primeras instituciones sociales que con el paso del tiempo persisten, con determinados cambios pero básicamente los roles siguen siendo los mismos. La familia surge de la construcción de un entramado de vínculos afectivos donde se intercambian cuidados, protección, alimentos, educación, acompañamiento. Dentro de la misma están instituidos roles que pueden ser más o menos estables, más o menos rígidos, más o menos flexibles o permisivos, según sean las características de personalidad de quienes componen el entramado. Pero lo que sí es real es que habrá un jefe de familia, o sea el padre, quien desempeñará el rol de proteger, proporcionar, amparar y CUIDAR EL NIDO. Cuando dentro de la institución familiar los roles se cumplen y los espacios correspondientes son ocupados con responsabilidad, toda la energía fluye sin dificultad. Para que una mujer pueda cumplir con su rol maternante, tiene que haber un padre que sostenga, contenga amorosamente, supervise, se haga cargo de las responsabilidades sociales, del trabajo, de la organización familiar, de resolver los temas económicos. Por eso es fundante que el padre comprenda cuál su verdadero rol, cuál es su aporte dentro del entramado vincular que es la familia. La mujer alimenta, cobija, fusiona, pero solo puede hacerlo de la manera adecuada si tiene un compañero que se ocupe del afuera, de todo lo que no tenga que ver con maternar. El sostén y la tranquilidad de saber que hay otro que se hace cargo de aspectos que no son compatibles con la maternidad, predispone a ocuparse sólo de lograr la conexión necesaria para criar con tranquilidad, respeto, empatía y amor. Por eso es fundamental desechar la idea de que el hombre no tiene cabida en el proceso de la maternidad o que es un tema de mujeres y que debe ser tratado entre mujeres, porque solo si tenemos un hombre que esté dispuesto a CUIDAR EL NIDO, la energía familiar será la adecuada, la que permita relaciones sanas, sin sobresaltos ni violencias y entonces la díada mamá-bebé y la lactancia fluirán naturalmente. Feliz Día del Padre, para todos los cuidadores!



