20 de Junio de 2021 - Año II-Edición Nº 137 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina PREPARANDO LAS PATRONALES Nuevamente en un contexto complejo y de gran incertidumbre en lo sanitario nos toca celebrar las Fiestas Patronales y del Partido de Campana el próximo 6 de julio de 2021. El sábado 27 de junio iniciaremos la "Novena a Santa Florentina". El 2 de julio nos uniremos a la Misa de Acción de Gracias por el 45º aniversario de ordenación sacerdotal del Presbítero Nestor Daniel Villa. El día 4 de julio festejaremos un nuevo Aniversario de la creación de la Diócesis de Zárate - Campana. El 6 de julio, participaremos del tradicional "Rosario Luminoso" desde la Catedral Santa Florentina y la misa en honor a nuestra Santa Patrona. Iluminados por el testimonio del Papa Francisco, nuestra comunidad quiere estar cerca de los afectados por la pandemia, cerca de quienes han perdido a familiares o seres queridos, cerca de quienes han perdido su empleo por la pandemia, cerca de los profesionales de la salud que se han esforzado y siguen haciéndolo, con gran dedicación y sacrificio y así hacernos cargo los unos de los otros para construir una sociedad basada en verdaderas relaciones de fraternidad. ¡Que Santa Florentina, patrona de los hermanos nos ayude a ser posible este ideal! A través de los medios y las redes sociales iremos ampliando como realizaremos estos actos en el marco de los cuidados del que todos somos conscientes y responsables.

EQUIPO DE CHARLAS PREMATRIMONIALES El Papa Francisco nos muestra la belleza del matrimonio y la familia como algo más que un acto "social": "es una vocación que nace del corazón, es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica". "Preparar a los jóvenes y a los novios a una verdadera y propia vocación, y no sólo a la celebración de una boda, es una prioridad". Por eso, en la Catedral Santa Florentina seguimos trabajando para mejorar la preparación de las parejas para el sacramento del matrimonio a pesar de la pandemia. Recientemente se fortaleció el equipo que daba los encuentros a las parejas, quedando constituido por los matrimonios: - Cristina y Jorge Bentiboglio. - Carina y Gustavo Bassi. - Melisa y Maxi Cabral. - Marcia y Ariel Estévez. Con el siempre cálido asesoramiento de nuestro párroco el Padre Fernando Crevatin. ¿CUÁNDO Y CÓMO SE HACE ESTOS ENCUENTROS PREMATRIMONIAL? Lo aconsejable es que empiecen los tramites dos meses antes de la boda. Es vital que los dos concurran a las dos charlas que tendremos, donde se encontrarán con otras parejas con sus mismas inquietudes y deseos y matrimonios de nuestra comunidad que los ayudarán a identificar dificultades que suelen presentarse en esa nueva etapas de sus vidas y que les brindarán pautas para resolver esos conflictos. También se hablará del significado del sacramento matrimonial y la familia desde una perspectiva humana basada en tres palabras clave: permiso, gracias y perdón. Te esperamos, no pierdan la oportunidad de que Dios los una más fuertemente y para siempre.

LANZAMIENTO DIOCESANO DE LA ASAMBLEA ECLESIAL Bajo el lema "Todos somos discípulos misioneros en salida", el viernes 19 de junio se realizó vía Zoom el Encuentro de lanzamiento de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe en nuestra diócesis de Zárate - Campana presidida por nuestro obispos Mons. Pedro Laxague y Mons. Justo Rodriguez. El encuentro fue organizado por el Equipo de Animación Diocesano constituido por los Padres Fernando Crevatin, Hugo Lovato y Lucas Martines. Al rezo de la Oración por la Asamblea Eclesial, siguió la introducción que realizaron ambos obispos. Luego el diacono Rodrigo Golán mostró las distintas instancias de participación en el actual Proceso de Escucha: personal, grupal y los foros temáticos. Enseguida se generó una dinámica participación con los 125 asistentes través de consultas en el chat que fueron respondidas por los animadores. El 15 de julio será el encuentro de evaluación del avance del proceso teniendo en cuenta que el 30 de agosto finaliza la participación en esta instancia. Nuestro Padre Obispo antes de impartir la bendición ratificó la importancia de que cada uno seamos agentes facilitador de la "escucha" porque todos somos necesarios en la reconstrucción de nuestra Iglesia Latinoamericana en este momento y en esta realidad. La página web para acceder a toda la información es: https://asambleaeclesial.lat/ ¡Que Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América nos acompañe en esta tarea!

MISAS PRESENCIALES Desde que la autoridades autorizaron las misas presenciales con el 30% de aforo se reiniciaron las misas presenciales en nuestra parroquia. Misas Presenciales en Catedral Santa Florentina - Lunes a Sábado - 18:30 hs - Domingo - 11:00 y 18:30 hs Misas Presenciales en las Capillas - San Juan Pablo II - Sábado 16:00 hs. - Ntra. Sra. de Guadalupe - Sábado 16:00 hs. - San Martín de Porres - Domingo 9 :00 hs. - San Juan Bosco - Domingo 9 :00 hs. - Ntra. Sra. de la Paz - Domingo 16:00 hs Por favor, llegar con tiempo para cumplir con el protocolo sanitario



¡FELIZ DÍA DEL PADRE! El Papa Francisco en su reciente carta con "Corazón de Padre", cuando declaró el Año a San José, nos regaló esta oración, que dedicamos a todos loa padres en su día. "Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén."

