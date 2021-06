Vacaciones de invierno en Provincia de Buenos Aires; cómo sigue el calendario escolar

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, aseguró este miércoles que el calendario escolar de la Provincia de Buenos Aires "no de modifica", por lo que las vacaciones de invierno quedarán inamovibles. "Por el momento no se modifica el calendario escolar, por lo tanto por ahora no se cambia la fecha de vacaciones de invierno", expresó la funcionaria en declaraciones a FutuRock. Pero agregó: Vamos monitoreando la condición epidemiológica de cada lugar, va mejorando. La evolución del virus es dinámica". Lo dijo después de que este miércoles 16 de junio volvieran las clases presenciales al Conurbano bonaerense y otros distritos del interior provincial. El retorno a las escuelas, dijo Vila, se llevó a cabo "con un estricto cumplimiento de los protocolos" para evitar contagios de Covid-19. "El regreso cuidado a las aulas es cumpliendo los protocolos vigentes en la provincia desde el año pasado, que se van actualizando permanentemente y que son producto del trabajo con expertos, autoridades sanitarias y gremios", subrayó la funcionaria. Agustina Vila destacó que en cada uno de los establecimientos es obligatorio el uso del tapaboca, mantener distancia entre alumnos y con los docentes y garantizar ventilación en las aulas. "Esto, además, supone alternancia: una semana estudiamos en casa y la semana siguiente en la escuela", explicó. "En la provincia de Buenos Aires la prioridad es la educación en términos de mejoras salariales, formación docente, mejoras edilicias", agregó. Las clases en el interior de la Provincia de Buenos Aires Las clases presenciales se habían suspendido a comienzos de abril ante el aumento de casos positivos de Covid-19, por lo que los niños y adolescentes debieron volver a tener contacto virtual con las docentes y sus compañeros. La vuelta a las escuelas beneficia a unos 3,2 millones de alumnos en el Conurbano, aunque todavía continuarán con educación a distancia otros 500 mil estudiantes de los distritos del Interior provincial que se encuentran en una complicada situación epidemiológica y sanitaria. En tanto, la semana que viene unos 250 mil chicos de Carmen de Areco, Guaminí, Salto y Tres Arroyos retomarán también su educación en formato presencial. Consultada sobre aquellos intendentes que reclaman por la vuelta a la presencialidad pese a encontrarse sus municipios en Fase 2 por su situación epidemiológica y sanitaria, expuso: "Si avocáramos toda esa energía a garantizar las medidas de cuidado dispuestas para mejorar las condiciones epidemiológicas, las condiciones para volver a la presencialidad estarán más pronto". Vila dijo que "polemizar y llevar adelante especulaciones en torno a este tema lo único que hace es distraernos de nuestro único objetivo, que es garantizar el derecho a la educación".



Vacaciones de invierno en Provincia de Buenos Aires; cómo sigue el calendario escolar

