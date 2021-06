El automovilismo, durante este tiempo, también sufrió este triste tema de la pandemia y provocó que algunas carreras se suspendieran y obligó a los dirigentes a replantear sus calendarios. Así se van armando nuevas posibilidades y los pilotos están de cara a posibilidades para darle curso a su actividad. Incluso, algunas categorías ya comenzaron. Ahora, ¿qué sucede con los pilotos de nuestra zona al respecto en este tiempo? ¿En qué andan? ¿Cómo esperan el regreso a la actividad? Intentaremos en este informe contarles cómo están hoy por hoy los diferentes protagonistas. JULIÁN GARRIDO: se viene recuperando de una quebradura en una de sus piernas y esta semana comenzará a probar con su moto de motocross en el circuito de Otamendi. JUAN PABLO GALLIANO: ya está lista la cupecita Chevrolet para la Clase A del TC Bonaerense, con los motores de Ciccia y el chasis a cargo de Bianchi. La próxima fecha es en julio. DANIEL VIDAL: se bajó del Turismo Zona Pista y se subirá a un VW Gol en la Clase 3 de ALMA, con la motorización de Del Guercio y el chasis a cargo del JRT. JUAN ZUCCONI: la Fórmula 3 Metropolitana es pasado y está armando un proyecto para subirse a un Ford en el Turismo 4000 Argentino, con el equipo de Oyanhart. En la semana habrá una prueba en La Plata. MARCOS GARRIDO: viene de correr en el Campeonato Provincial MX y ahora solo entrena en Zárate y Otamendi hasta que se reanude el mismo torneo. Cuenta con la atención de la moto por parte de su padre y el asesoramiento de Devesa. YAMIL BOTTANI: tiene la Chevy lista para seguir corriendo en la Clase GTB del TC Regional, con los motores de Roma. Los presupuestos lo complicaron y lo privaron de realizar todo el campeonato. Trabaja en este tema para volver. GASTÓN BROWN: el Fiat Uno para la Clase 3 de ALMA está casi listo y le falta poco para sumarse una vez más a la alta competencia. El representante de Lima cuenta con Fabián Carranza en los motores y con Mariano Novoa en el chasis. NICOLÁS LACCETTE: está corriendo en el Turismo 4000 Argentino con el Ford, mientras en el taller se termina la Dodge con motor Ford para continuar en la categoría próximamente. JUAN CARLOS BAVA: se bajó del Turismo 400 Argentina y probó dos carreras en el Procar, pero decidió bajarse hasta el próximo año. Está trabajando en un proyecto de un auto nuevo para el TC Mouras con el mismo equipo de siempre, junto a los hermanos Caggiano. NÉSTOR BENÍTEZ: viene de probar con su chasis para la propuesta de FEDENOR y en principio todo está listo para cuando arranque el campeonato, dado que la prueba arrojó un saldo positivo para el zarateño. JUAN MATÍN MOLINA: viene corriendo en la Fórmula NG, donde los últimos magros resultados lo hicieron evaluar los pasos a seguir. Trabaja en un probable cambio de equipo de cara a lo que resta del campeonato. ARIEL FONTANOT: viene participando en la Clase GTA del TC regional con el Ford que atiende Tártara. LAS CUPECITAS: es otra de las interesantes propuestas que nos brinda el automovilismo en nuestra zona. Están las cupecitas de diferentes marcas que transitan carreras de regularidad y encuentros que dan gusto verlas en actividad. Al comando de ellas, como propietario están Néstor Rodríguez, Adrián Chiorazzo, Jorge Galo, Marcelo Panetta, Ariel Barletta, Roberto Fioranelli, Jorge Izza, Oscar Debiase, Carlos Zanini y Juan Carlos Rizzo. VÍCTOR GONZÁLEZ: trabaja en su propio taller en el chasis del TC 1100 de ALMA. Adquirió un nuevo motor y continúa con la motorización de Enrique Bustos. GASTÓN FERNÁNDEZ: se hizo un repaso en el auto para continuar en el TC 1100 de ALMA con la planta impulsora de Sánchez. ADRIANO ZARANTONELLO: arrancó con el Fiat Uno en la Clase 1600 de FEDENOR. Hizo una carrera, pero, tras tener una discrepancia con su chasista, decidió parar hasta remplazarlo. El motor lo atiende Diego Tussa, pero no definió nada de cara al futuro. En el mientras tanto volvió a correr en karting una vez más. LISANDRO ACOSTA: aguarda que arranque una vez más el campeonato de los ciclomotores y está esperando dicha situación con la atención total del ciclomotor por parte de su padre Juan. LAS PICADAS: es otra de las posibilidades para disfrutar y si bien están comenzando a arrancar sus campeonatos, los muchachos de la zona se preparan. Entre otros están: Fernando Moreno, Daniel Carballo, Diego y Mauro Salerno, César Villar, Cristian y Francisco Iglesias, Martín Basilisco y Polo Fariña. HERMANOS EMMA: Gabriel, Gustavo y Gerardo junto a Victoria, aguardan el comienzo del campeonato del Rally Federal, donde vienen corriendo. Mientras tanto, los autos están en su taller en Campana, donde incorporaron los servicios de Devesa en el tema de los amortiguadores. GASTÓN FERNÁNDEZ: retorna al TC Regional en la clase de los chasis. Trabaja en su propio taller con la motorización de Scoccosa, mientras Pierce atiende el chasis. La idea es volver para realizar lo que queda del calendario y no se descarta algún cambio en el equipo de cara al futuro. SILVESTRE GALLO: adquirió un Fiat 128 para la propuesta de FEDENOR y la realidad es que solo pudo probar sin poder realizar una carrera con el mismo. Ahora hay una idea en el equipo que, si se confirma que la categoría no correrá hasta el próximo año, de venderlo y encarar un proyecto con el auto que corrió el recordado Caubet: restaurarlo para desarrollar el gran premio histórico argentino de concretarse. AGOSTINO GIORDANO: todo está listo para continuar. El auto se atiende en el taller de la calle Urquiza; el chasis está a cargo del JTR y la motorización, de Enrique Bustos. FAUSTO CIAPONI: de la mano de su padre y los conocimientos del abuelo, tiene el ciclomotor listo para arrancar en la alta competencia. solo se espera el comienzo del campeonato. LUDMILA RODRÍGUEZ: el auto se atiende en el taller Los Crottos en Campana y ya se trabajó en la planta impulsora de la mano de Antonio Toledo. Se espera llegar a la próxima carrera del TC 1600 de ALMA. SEBASTIÁN SIGNORE: se bajó de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista y se subió a un Clase 3 del Turismo Pista. LEANDRO CRACCO: continúa con el Fiat en la Clase 1 del Turismo Pista, con la motorización de Lamuedra. Trabaja en los presupuestos para realizar todo el calendario. JUAN CARLOS MUÑOZ: el auto ya está listo para arrancar en la propuesta de FEDENOR, con la atención del auto por parte de Diego Fangio. Ya salió de pintura y está listo para sumarse a la alta competencia. GONZALO CONTI: no tiene definido qué realizará cuando arranque el campeonato. Viene participando dentro de FEDENOR, pero a su entender. los costos son demasiados. Eso le hizo pensar que ahora puede ir a correr a ALMA. Además, posee un Fiat Uno en el que va a empezar a trabajar pensando en un largo tiempo. SEBASTIÁN ABELLA: viene participando con la Dogde en el TC Pista y su idea es seguir en la misma categoría. GASTÓN GASPERINI: de no mediar nada nuevo seguirá en la misma categoría DE FEDENOR en la cual viene corriendo. PABLO SAVASTANO: viene de correr como piloto invitado en la categoría ALMA y tras la carrera se desprendió de su Fiat Uno y decidió adquirir un Ford Ka que era de Martín Sava. La idea es rearmarlo y volver a correr en la Clase 3 de ALMA antes de fin de año. GASTÓN IGLESIAS: se está subiendo a un TC 1100 de la categoría ALMA lo antes posible. Dejó el karting y se va a un auto que armaron en el taller de su padre, donde el chasis lo asesora Víctor González. La planta impulsora, en principio, la hará su padre José Luis. MATÍAS MILLA: continúa en el Súper TC2000 con el equipo Renault. Tiene contrato hasta fin de año. LOS JEEP: otra de las posibilidades que brinda el mundo tuerca, con sus propios campeonatos. El Club Cañón 4x4 participa con Sandro Ariu, Iñaki Murillo, Jorge Biggi, Norberto Stemberg, Javier Murillo y Enzo Valle como representantes. ARIEL MELÓN: sigue participando en el Campeonato de Enduro. La moto la atiende con su equipo y aguardan la actividad de la categoría, que por ahora no arranca. GERMÁN HENZE: la moto ya está lista. Se trabajó todo este tiempo y se espera el arranque del campeonato para retomar la categoría. Junto a su hermano trabaja en la moto, con el asesoramiento de Devesa.

