Así, el plantel superior del Club Ciudad de Campana tiene fecha para el debut. Antes, el 17 de julio, arrancará el Top 12. La competencia para los juveniles arrancaría en agosto. El pasado miércoles se reunió el Consejo Directivo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), que aprobó e informó las fechas para el reinicio de todas las competencias programadas para este 2021 y que todavía no han comenzado debido a la situación sanitaria imperante. "En función del carácter federativo de nuestro deporte, entendiendo que están dadas las condiciones para avanzar en la vuelta al juego y teniendo en cuenta el tiempo necesario para el acondicionamiento físico de nuestros jugadores, se resolvió iniciar las competencias oficiales de la URBA", explicó el comunicado que notificó la novedad. Así, el Top 12 (máxima categoría de la URBA) se pondrá en marcha el próximo 17 de julio, mientras que los campeonatos de Primera A, Primera B, Primera C, Segunda División, Tercera División y Desarrollo comenzarán el 31 de julio. En el certamen de Tercera División (cuyo inicio estaba pautado originalmente para el 24 de abril) estará participando el Club Ciudad de Campana. Este torneo se jugará a una ronda, todos contra todos, y los cuatro equipos mejor clasificados jugarán las semifinales para definir a los dos finalistas. El campeón logrará el ascenso (en cambio, no habrá descensos). A su vez, la URBA comunicó que los campeonatos de divisiones juveniles arrancarán el 7 de agosto, luego de las vacaciones de invierno. Al mismo tiempo confirmó que se organizarán de manera regional. "En todas las categorías y hasta nuevo aviso se debe respetar que los partidos se lleven a cabo sin público, sin vestuarios, sin almuerzo de camaradería y sin terceros tiempos", aclararon desde la URBA, al tiempo que adelantaron que, si se suspendieran encuentros, por razones ajenas a los clubes, esto no implicará sanciones de ningún tipo al club o clubes involucrados. FIXTURE TRICOLOR Con esta nueva modificación para el inicio del Campeonato de Tercera División, el fixture del Club Ciudad de Campana quedó de la siguiente manera: -Fecha 1: Los Pinos (L), 31 de julio. -Fecha 2: Los Molinos (V), 7 de agosto. -Fecha 3: Municipalidad de Vte López (L), 14 de agosto. -Fecha 4: Porteño de Gral Rodríguez (V), 21 de agosto. -Fecha 5: Ezeiza RC (L), 28 de agosto. -Fecha 6: Beromama (V), 11 de septiembre. -Fecha 7: Náutico Arsenal Zárate (L), 18 de septiembre. -Fecha 8: Varela Jr (V), 25 de septiembre. -Fecha 9: San José (L), 2 de octubre. -Fecha 10: Banco Hipotecario (V), 16 de octubre. -Fecha 11: Tiro Federal de Baradero (L), 23 de octubre

