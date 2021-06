P U B L I C



Tomás Garro retornó a San Luis por cuestiones personales, mientras Stefano Zarantonello regresó a Córdoba. En tanto, Franco Flores y Marcos Sánchez no serán tenidos en cuenta por Marcelo Franchini. Se estimaba que el pobre arranque de campeonato que ha tenido Villa Dálmine iba a dejar en el camino a varios jugadores. Y eso comenzó a confirmarse esta última semana, cuando se conocieron dos bajas en el plantel y, también, que otros dos jugadores no seguirían en el club luego que el entrenador Marcelo Franchini les comunicara que no los iba a tener en cuenta. El primero en marcharse fue Tomás Garro, quien por cuestiones personales regresó a San Luis. Ante esta situación, el próximo semestre volvería a Juventud Unida (dueño de su pase) y, llegado el caso, podría retornar a Villa Dálmine al finalizar la actual temporada. En su posición como mediocampista por izquierda, Garro no ha tenido continuidad en el actual campeonato: Felipe De la Riva optó por Facundo Rizzi como titular en ese puesto, mientras Franchini ha apostado por Fernando Bersano. El otro jugador que ya no se encuentra en el plantel es Stéfano Zarantonello, un atacante que llegó a préstamo de Talleres y nunca siquiera integró el banco de suplentes (la única vez que estuvo citado debió ser desafectado por un accidente "casero" que sufrió antes del partido). Los casos de Franco Flores y Marcos Sánchez son distintos: ambos eran titulares para De la Riva y también lo fueron en el inicio del ciclo de Franchini. Sin embargo, perdieron su lugar con el actual DT y en las últimas tres fechas no han tenido participación (Sánchez lleva cuatro juegos sin ser convocado, mientras Flores no fue citado para el último partido y en los anteriores dos no salió del banco de suplentes). Por lo pronto, desde la entidad de Mitre y Puccini no ha habido notificación oficial respecto a estas salidas y, se estima, tampoco la habrá hasta que cada uno de los jugadores firme su respectiva rescisión de contrato. Al mismo tiempo, es probable que este grupo de futbolistas que no seguiría en el plantel sume algún nombre más. Uno de los apuntados en ese sentido sería el delantero Luciano Vázquez, quien, entre lesiones, una expulsión y bajos rendimientos, ha tenido escasa participación en estas doce fechas del campeonato. Mientras tanto, al Violeta le quedan por delante todavía cinco fechas antes de completar la primera rueda. Recién entonces podrá incorporar, al menos, dos jugadores. Según trascendió, Franchini habría solicitado un mediocampista y un delantero para reforzar al equipo que el pasado jueves consiguió su primera victoria del campeonato (2-0 a Deportivo Morón) y, así, dejó el último puesto de la Zona B.



MARCOS SANCHEZ INICIÓ EL TORNEO COMO CAPITÁN DEL EQUIPO Y HOY NO ES TENIDO EN CUENTA POR FRANCHINI.



Primera Nacional:

Villa Dálmine: dos jugadores dejaron el plantel y otros dos seguirían ese camino

