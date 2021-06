ARGENTINA, EN BRASILIA Después de su victoria 1-0 sobre Uruguay, la Selección Argentina se quedó en Brasilia, donde mañana lunes se medirá frente a Paraguay desde las 21.00 horas por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América. Los dirigidos por Lionel Scaloni entrenaron ayer en el estadio Ciro Machado de la capital brasileña, donde lo más importante pasó por la evolución de aquellos futbolistas que arrastran molestias físicas. En ese sentido, los más complicados para estar frente al combinado guaraní son los mediocampistas Giovani Lo Celso y Nicolás González. Esta tercera fecha del Grupo A tendrá también otro encuentro mañana lunes: Uruguay buscará sus primeros puntos cuando se enfrente con Chile desde las 18.00 horas.





SIGUE LA COPA Este domingo se disputará la tercera fecha del Grupo B de la Copa América: Venezuela jugará frente a Ecuador desde las 18.00 horas, mientras Colombia se medirá con Perú desde las 21.00. Por su parte, Brasil (dos victorias en dos presentaciones) tendrá fecha libre. SE RECUPERÓ ALEMANIA Luego de su derrota ante Francia en el debut de la Eurocopa, Alemania se recuperó ayer al vencer 4-2 a Portugal por la segunda fecha del Grupo F. En cambio, el combinado galo no pudo repetir y apenas igualó 1-1 ante Hungría. Por ello, esta zona quedó muy pareja: Francia lidera con 4 unidades; Alemania y Portugal tienen 3; y Hungría cierra con 1. También ayer, España no pudo con Polonia: empató 1-1 y sumó su segunda igualdad consecutiva en el Grupo E, por lo que quedó obligada a vencer a Eslovaquia en la última fecha de esta primera fase. Esa tercera y última fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2021 comenzará hoy con los dos partidos del Grupo A: Italia (6 puntos) juega ante Gales (4), mientras Suiza (1) se medirá con Turquía (0). Mañana, por el Grupo B se enfrentarán: Bélgica (6) vs Finlandia (3) y Rusia (3) vs Dinamarca (0). También el lunes, pero por el Grupo C, lo harán: Países Bajos (6) vs Macedonia (0) y Ucrania (3) vs Austria (3). VACUNADOS EN EE.UU El plantel de River Plate llegó este sábado a Estados Unidos, donde llevará adelante la parte más fuerte de la pretemporada de cara al segundo semestre. Ni bien arribó al aeropuerto de Orlando, los jugadores, el cuerpo técnico y los colaboradores recibieron la vacuna contra el Covid-19. La propia ciudad de Orlando albergará al Millonario, en un enorme complejo deportivo cercano a los parques de Disney. Allí, el conjunto de Núñez trabajará hasta el 5 de julio, por ahora, sin Leonardo Ponzio (miocarditis derivada de su contagio) y sin Lucas Beltrán (por cuestiones administrativas en la escala en Perú debió regresar a Buenos Aires). LICHA YA ENTRENA El delantero Lisandro López, quien acordó su regreso a Racing Club, se entrenó este sábado por su cuenta, junto al preparador físico Federico Tridico, dos días antes del arranque oficial de la pretemporada. El lunes, junto al resto del plantel, comenzará las prácticas colectivas en el predio Tita Mattiussi, donde habrá chequeos generales para los futbolistas, antes de viajar a la pretemporada que se realizará en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Breves: Fútbol

20 de Junio de 2021

