Después del alivio que significó conseguir su primera victoria del campeonato, el Violeta juega desde las 15.30 horas en busca de otro triunfo. Marcelo Franchini repetiría a los mismos once titulares.

Un aliviado Villa Dálmine enfrentará esta tarde como visitante a Ferro Carril Oeste en un partido correspondiente a la 13ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15.30 horas y será arbitrado por Sebastián Zunino.

Después de haber derrotado a Deportivo Morón como local en lo que fue su primera victoria del campeonato, el Violeta buscará estirar su racha positiva para seguir consolidando el crecimiento que ha mostrado el equipo luego del último parate que tuvo la actividad.

Es que, en la reanudación del certamen, antes del 2-0 al Gallito, los dirigidos por Marcelo Franchini se habían traído un valioso punto de su visita al líder Güemes de Santiago del Estero con un planteo cauteloso, apuntado especialmente a cerrarle los caminos a su rival y tratar de explotar el contragolpe.

Y por las declaraciones que brindó el entrenador en la previa a la presentación en Caballito, estaría asomando una propuesta similar ante un Verdolaga que, más allá de sufrir bajas importantes, posee jugadores de jerarquía y apunta sus cañones a meterse definitivamente entre los mejores cuatro de la Zona B.

Igualmente, el DT Violeta repetiría a los mismos once titulares que presentó frente a Morón, con dos mediocampistas ofensivos como Germán Díaz y Cristian Ojeda como volantes internos, a pesar de estar nuevamente Laureano Tello entre los convocados (no jugó ante el Gallito por un fuerte traumatismo en el peroné y se estima que hoy tampoco lo haría).

Entonces, la formación titular del equipo de nuestra ciudad, que repetiría también el esquema 4-1-4-1, sería con Emanuel Bilbao; Facundo Lando, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Facundo Rizzi; Santiago Moyano; Leandro Larrea, Germán Díaz, Cristian Ojeda, Fernando Bersano; y Alejandro Gagliardi.

La lista de citados se completa con Ezequiel Navarro Montoya, Agustín Stancato, Zaid Romero, Ataliva Schweizer, Franco Costantino, Laureano Tello, Gastón Martiré, Juan Cruz Franzoni, Lucas Cajes y Sergio Sosa (uno de ellos quedará fuera del banco de suplentes).

Por su parte, Ferro llega a este compromiso tras igualar frente a San Martín de San Juan como visitante. Y con la necesidad de ganar para llegar al cuarto puesto. La mala noticia para el entrenador Diego Osella es que no podrá contar con su goleador en el campeonato: Brian Fernández sufrió un traumatismo en su tobillo derecho y quedó descartado (su reemplazante sería Franco Toloza). Además, Tomás Molina y Leonardo González dieron positivo en los testeos de Covid-19 previos al partido y también se perderán el encuentro.

Con estas novedades, la alineación del elenco de Caballito para esta tarde sería: Marcelo Miño; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Sebastián Olivarez, Lucas Souto; Emiliano Ellacopulos, Fernando Miranda, Federico Fattori, David Gallardo; Germán Rivero y Franco Toloza.



EL VIOLETA REPETIRÍA LA MISMA ALINEACIÓN UTILIZADA EN LA VICTORIA FRENTE A MORÓN DEL PASADO JUEVES.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 10. En 9 partidos, Villa Dálmine logró una victoria, Ferro se impuso en 4 ocasiones y se registraron 4 igualdades. El Violeta marcó 9 goles, mientras el Verdolaga señaló 14.

COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 3 veces, con 2 victorias de Ferro (5 goles) y un empate 0-0 (Villa Dálmine solo marcó un tanto).

COMO LOCAL FERRO. Jugaron 6 partidos: el equipo de Caballito ganó 2 (9 goles), Villa Dálmine consiguió una victoria (8 goles) y empataron 3 veces.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El lunes 12 de noviembre de 2018, por la 10ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, Ferro Carril Oeste se impuso 2-0 con goles de Enzo Díaz y Nicolás Sansotre en contra.

APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 4 partidos sin ganar ante Ferro, con 2 empates y 2 derrotas. El único triunfo Violeta se dio el 19 de abril de 2016, por la 12ª fecha del Torneo de Transición de la Primera B Nacional: fue por 3 a 1 con dos goles de Renso Pérez y un penal convertido por Nicolás Álvarez.

MÁXIMOS GOLEADORES. El mayor artillero que tiene este historial es Renso Pérez, con 3 conquistas (todas posteriores a su paso por el elenco de Caballito). En tanto, los máximos anotadores de Ferro son Juan Domingo Rocchia, Gonzalo Bazán y Jonathan Herrera, quienes le convirtieron por duplicado al Violeta.

GOLEÓ TRISTÁN SUÁREZ

Venció 4-1 a San Martín (SJ), que se quedó sin DT.

Ayer comenzó la 13ª fecha de la Primera Nacional y, por la Zona B, el resultado más llamativo fue la goleada de Tristán Suárez, que venció 4-1 como local a San Martín de San Juan, equipo que se quedó sin DT tras esta derrota (se alejó Paulo Ferrari y suena Juan Carlos Olave como posible reemplazante). Así, el conjunto de Ezeiza llegará entonado al duelo que el próximo domingo disputará frente a Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini.

Además, también ayer, Almagro igualó 1-1 como local con Santamarina de Tandil, mientras Barracas Central superó 2-1 como local a Atlético de Rafaela (el equipo de Walter Nicolás Otta fue perjudicado por el arbitraje de Diego Ceballos).

La programación continuará hoy con cinco encuentros: All Boys vs Independiente Rivadavia (14.00), Instituto vs Guillermo Brown (15.00), Deportivo Morón vs San Telmo (15.30), Güemes vs Defensores de Belgrano (15.30) y Ferro Carril Oeste vs Villa Dálmine (15.30). Para mañana queda el duelo Gimnasia (J) vs Brown (A).

En tanto, por la Zona A, Gimnasia no pudo vencer en Mendoza a Deportivo Riestra (beneficiado por un gol mal anulado al local), pero con el empate 1-1 llegó a los 26 puntos y le sacó 3 de ventaja a sus escolta, Tigre y Atlanta, que hoy se enfrentarán desde las 16.00 horas con la posibilidad de igualar al elenco cuyano en la cima.

Ayer también jugaron: Quilmes 3-1 Chacarita y Estudiantes (RC) 0-1 Belgrano. Hoy se completará la fecha de este grupo con cinco cotejos: Temperley vs San Martín de Tucumán (14.00), Deportivo Maipú vs Almirante Brown (15.00), Tigre vs Atlanta (16.00), Alvarado vs Mitre (19.00) y Agropecuario vs Nueva Chicago (20.00).