"Nuevamente ponemos a disposición nuestro sistema de salud municipal para vacunar contra el Covid-19", aseguró Abella

El intendente le envió una carta al gobernador para volver a ofrecerle los CAPS y CICS para realizar la vacunación. "Necesitamos facilitarles a los vecinos el acceso a la vacuna", destacó el jefe comunal. El intendente Sebastián Abella envió nuevamente una carta al gobernador de la provincia para ofrecerle los 23 centros de salud municipales para realizar la vacunación contra el Covid-19. "Hay muchos vecinos que no se inscribieron porque no saben cómo hacerlo, o no entienden la app que lanzó la Provincia, pero, además, vemos con preocupación que hay un gran número de vecinos que no se va a vacunar porque no tienen medios para ir hasta los dos únicos centros de vacunación habilitados. Necesitamos darles opciones para que se vacunen cerca de su domicilio, como ocurre en todo el mundo", aseguró Abella. Ante esto, el intendente envió nuevamente –ya lo había hecho en enero- una carta al gobernador poniendo a disposición todas las salas barriales del municipio para que puedan aplicar las vacunas contra el Covid-19: "Hoy la mayoría de las vacunas que han llegado al país no requieren de un nivel de frio especial y pueden ser aplicadas en nuestros centros de salud, como cualquier otra vacuna. Recordemos que nuestro sistema de salud aplica más de 50.000 vacunas al año". CASA POR CASA El municipio, a través de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura, que lidera Elisa Abella, y la Secretaría de Salud, encabezada por Cecilia Acciardi, está recorriendo los principales barrios de la ciudad para detectar casos de adultos mayores y personas de riesgo, que aún no se han podido vacunar. "En las primeras manzanas de cada barrio, que hemos tomado como casos testigos, ya hemos detectado un importante número de vecinos que por distintos motivos no se habían inscripto para vacunarse aún", destacaron las responsables del programa.

