"Romano debería explicarle a los vecinos cuando van a darle la segunda dosis de Sputnik V", reclamó Pérez

La concejal del Junto por el Cambio aseguró que el concejal está "solo para foto". "Hace campaña con la vacuna, pero no da la cara para decirle cuando van a vacunar a cientos de vecinos que esperan completar su vacunación", denunció. La concejal de Juntos por el Cambio, Sabrina Pérez, reclamó que el concejal Rubén Romano le explique a los vecinos que esperan su segunda dosis de Sputnik V "cuándo van a ser vacunados". "Todos los días recibimos consultas de vecinos que recibieron su primera dosis de Sputnik V y ya llevan más de dos meses esperando su segunda dosis. A ellos debería darles respuesta el concejal Romano, que en lugar de ponerse a trabajar en serio por los vecinos se dedicó solo a sacarse fotos con las vacunas", reclamó Pérez. "Hoy esa gente vive con la incertidumbre de no saber cuándo recibirán esa segunda vacuna, que será muy importante para reducir su riesgo de contagio y por sobre todo para reducir el riesgo de vida si se contagian con Covid-19", destacó la concejal. "A Romano le gusta estar para la foto, pero no da la cara con los vecinos", concluyó.

Concejal de Juntos por el Cambio, Sabrina Pérez



