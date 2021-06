La temporada turística de invierno sigue en duda

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, reiteró que aún no está definido si el país podrá tener turismo en la temporada de invierno. Desde el Gobierno nacional salieron a poner paños fríos a la posibilidad de que se inicie en julio las vacaciones de invierno, mientras avanza la segunda ola de la pandemia de corona-virus, y solicitaron "esperar un tiempo" más antes de conocer los detalles. Así lo aseguró el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien reiteró este sábado que aún no está definido si el país podrá tener turismo en la temporada de invierno, por lo que pidió un poco más de tiempo para ver la evolución de la pandemia. De todas maneras, el funcionario nacional destacó que seguirán con ayuda económica para el sector desde la cartera que conduce, con el objetivo de paliar el impacto que produjo el año y medio de pandemia en el turismo. "Esperemos un poco más para saber si tendremos temporada de invierno. Ojalá podamos", deseó La-mmens respecto a las vacaciones de mitad de año, y aseguró que trabajan en conjunto con el Ministerio de Salud para poder dar una respuesta pronta. Tras asegurar que se hace un equilibrio entre la situación sanitaria y las necesidades del sector, el funcionario reconoció que todavía "está en veremos" la realización de la temporada. A la par, Lammens aclaró que la posibilidad de tener turismo en vacaciones de invierno dependerá no sólo del avance del plan de vacunación sino de las condiciones en que estén las provincias para recibir miles de viajeros. "La decisión no está tomada, hasta tanto veamos la evolución del virus. Ojalá podamos tener temporada de invierno", agregó el Ministro y adelantó que por el momento no se estudia una alteración del cronograma de vacaciones. Sin embargo, la posibilidad de que haya cambios en el cronograma corresponde a cada provincia, aseveró Lammens, por lo que anunció que avanzarán en las próximas horas con Carla Vizzotti, la ministra de Salud, para tomar una decisión sobre el tráfico inter-jurisdiccional para que la gente se movilice en vacaciones. En este contexto, el Ministro de Turismo también confirmó la ayuda financiera al sector al que consideró estratégico, ya que antes de la pandemia estaba en el cuarto lugar de generación de divisas. Por lo mismo, Lammens aclaró que "haya o no haya temporada de invierno, vamos a darle una ayuda más de $22.000 más por trabajador a cada empresa del sector turístico". En cuanto a los incentivos para los ciudadanos, el Ministro manifestó que van a lanzar en breve un nuevo plan Pre Viaje para que "se pueda aplicar antes del verano", que en su primera edición fue usado por 600 mil argentinos e inyectó liquidez por más de $5 mil millones.

La posibilidad de que haya cambios en el cronograma corresponde a cada provincia, aseveró Lammens.



La temporada turística de invierno sigue en duda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar