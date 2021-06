Luego de que se conociera la inflación acumulada a mayo, los gremios estatales solicitaron volver a discutir salarios. Los sindicatos aguardan la respuesta del gobierno de Axel Kicillof. Tras conocerse los datos de inflación de mayo que informó ayer el INDEC, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elevaron una presentación a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, reclamando la "urgente" reapertura de paritarias. La solicitud se suma a la expresada por gremios de los trabajadores estatales, docentes y médicos, ante el crecimiento del índice de precios del 21,5% acumulado a mayo. En todos los sectores los acuerdos salariales pautados con el Ejecutivo bonaerense no superaron el 14% para la primera parte del año. Cabe recordar, que los judiciales vienen de conseguir un aumento del 34% para los primeros nueve meses del año, en un esquema de tres cuotas: 14% en marzo, 9% para julio y 11 a septiembre, con reapertura en el mes de noviembre. Similar fue el ofrecimiento para los demás sindicatos. Por esto, en los últimos días, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia (Fegeppba) pidieron adelantar para junio la segunda cuota del aumento del 9% estipulado para julio e insistieron en que se aplique una bonificación remunerativa del 20% para quienes no pudieron ser recategorizados. En tanto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), Mirta Petrocini, exigió la reapertura de las comisiones técnicas paritarias al considerar que "los indicadores inflacionarios están por sobre los del acuerdo salarial". Además de la discusión salarial, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) exigió por medio de una solicitada dirigida al Gobierno provincial avanzar con los nombramientos y las licencias de descanso, por la pandemia de coronavirus. "El pedido se fundamenta en la cláusula de reapertura anticipada de las negociaciones prevista en el acuerdo salarial, que se dispararía en caso que la evolución de los indicadores de inflación que le sirvieron de base se aparten de las proyecciones tenidas en cuenta en aquel momento", indica el escrito de la AJB dirigido a Malec. Al respecto, en la presentación del sindicato que lidera Pablo Abramovich se denuncia la brecha salarial, que incluso no podrá ser solucionada con el incremento previsto para el mes de julio ya que en cualquiera de los escenarios la inflación acumulada terminará superando el 23% pactado para ese mes.

