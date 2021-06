Rubén Romano: "Abella no tiene idea de cómo funcionan las postas de vacunación"

El médico y referente político, Rubén Romano, cruzó al Intendente tras el pedido al Gobernador para vacunar contra el COVID-19 en las salas de primeros auxilios. "Hace siete meses estamos trabajando sin su colaboración, no hace nada por la vacunación, sólo pone palos en la rueda e incluso montó una inscripción paralela a la oficial" denunció el profesional. El médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, se refirió al pedido del Intendente Abella al Gobernador Axel Kicillof, de vacunar contra el Coronavirus en las salas barriales de primeros auxilios, en línea con los planteos del macrismo nacional. "Sorprende escuchar al Intendente hablar de la vacunación. Cuando tuvo que vacunar en el Hospital San José no pudo respetar las turneras porque se negó a pagar horas extras al personal de salud. Es una burla que después de todo lance demandas que lejos está de ser una contribución al operativo vacunatorio" expresó Romano. El médico aseguró que las expresiones del Intendente "son típicas de alguien que no puso un pie en un centro de vacunación, en todo este tiempo. E incluso, desconoce la capacidad de los CAPS y de los CICS. Allí asisten vecinos y vecinas con distintos problemas de salud, a los cuales él pretende mezclar con aquellos que van a recibir su dosis. Es un despropósito. Además, la mayoría de los centros barriales se sostienen gracias al esfuerzo de médicos y enfermeras, a los cuales debiera preocuparse por pagarles como corresponde". "Abella no tiene idea de cómo funcionan las postas de vacunación" aseveró Romano, quien concluyó: Hace siete meses estamos trabajando sin su colaboración, no hace nada por la vacunación, sólo pone palos en la rueda e incluso montó una inscripción paralela a la oficial. Nosotros salimos a inscribir por los barrios en busca de aquellas personas que no han podido anotarse. Los asistimos, incluso les avisamos cuando no tienen forma de recepcionar un mensaje. Sería mucho más productivo que ayude en lo que venimos haciendo que seguir poniendo palos en la rueda, o peor aún, proponer disparates" finalizó el profesional.

Romano asiste a los vacunatorios e impulsa la inscripción al registro de la Provincia.



