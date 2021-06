PROHIBEN EXPORTACIÓN El presidente Alberto Fernández firmó un decreto por el cual se prohíbe la exportación de cortes cárnicos de consumo popular como asado, falda, matambre, cuadrada, tapa de asado y paleta, anunció el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En una conferencia junto con el titular de Agricultura, Luis Basterra, y tras una reunión con empresarios del sector, Kulfas señaló que se rehabilitará el resto de las exportaciones, con un cupo equivalente al 50% de los vendido al exterior el año pasado, y en 30 días se pondrá en marcha un Plan Ganadero para incrementar la producción. Indicó que también se comercializarán 11 cortes cárnicos a precios populares, como el asado, la carne picada y la paleta y que estarán disponibles en todo el país. "Se rehabilita la exportación pero hasta completar el 50 por ciento de promedio del año pasado para buscar un limite a la suba de precios al mercado interno para garantizar la mesa de los argentinos", agregó Kulfas.



MENOS DEUDA El stock de deuda externa bruta total a valor nominal llegó al 31 de marzo a US$ 269.508 millones, cifra que representó una disminución de US$ 1.935 millones respecto al trimestre anterior, según informó el INDEC. La reducción desestacionalizada se explica por "la caída observada en la deuda del sector gobierno general por US$ 3.398 millones", explicó el organismo en el informe sobre Balanza de Pagos del primer trimestre. El stock de deuda externa a valor de mercado llegó en el mismo período a US$ 216.682 millones y se registró una disminución de US$ 3.120 millones con respecto al trimestre anterior. Esa disminución fue consecuencia de "una caída en el valor de mercado de los títulos de deuda emitidos por el Gobierno general, parcialmente compensando por el incremento en el valor de mercado de los títulos de deuda emitidos por las Sociedades no financieras, Hogares e instituciones sin fines de lucro", según el informe oficial. La deuda externa a valor nominal disminuyó en US$ 5.166 millones respecto al primer trimestre del año anterior, cuando se ubicó en US$ 274.674, lo que representó una disminución del 1,8%. ADIÓS El sociólogo y escritor Horacio González falleció este martes tras permanecer internado desde hace más de un mes por coronavirus. El fallecimiento del ex director de la Biblioteca Nacional fue confirmado por el periodista Daniel Tognetti, en su cuenta de Twitter: "Falleció Horacio González. Liliana Herrero, su mujer, me pidió que lo comunique". Hace más de una semana, según lo había comentado la intérprete Liliana Herrero, pareja de González, su salud se había deteriorado. En sus redes sociales, Herrero escribió: "En la dura pelea contra el Covid y sus consecuencias, hoy Horacio González está más frágil: tuvieron que volver a colocarle el respirador y está sedado". González, que estaba actualmente a cargo del departamento de publicaciones de la Biblioteca Nacional, había ingresado al Sanatorio Güemes el pasado 19 de mayo tras dar positivo de coronavirus. REDUCCIÓN DE EMPLEOS La cantidad de personas dedicadas al servicio doméstico remunerado tuvo en el cuarto trimestre una caída del 21,6% en relación con el mismo período de 2019, con una pérdida de 317.947 puestos de trabajo. Entre quienes conservaron su trabajo hubo además una pérdida real en el nivel de sus ingresos del 8,6% interanual y del 12,3% en relación con el tercer trimestre, contra el que además se comprobó una caída del 3,2% en términos nominales, "un fenómeno nunca observado", advirtió el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). "El servicio doméstico es una de las actividades más importantes de nuestra estructura ocupacional ya que emplea al mayor porcentaje de mujeres", destacó la entidad, que puso de relieve el deterioro por partida doble, ya que la actividad es llevada a cabo mayoritariamente por mujeres que, además, se encuentran en el decil de menores ingresos de la población.

Breves: Noticias de Actualidad

23 de Junio de 2021

