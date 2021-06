Ese consorcio de países acreedores dará plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para pagar. A cambio, el país abonará US$ 430 millones en cuotas desde ahora hasta esa fecha. El Gobierno alcanzó un entendimiento con el Club de París y acordó extender los plazos de pago hasta el 31 de marzo de 2022, mientras pactó ir saldando con un esquema de cuotas hasta completar 430 millones de dólares, en lugar de los US$ 2.400 millones previstos, anunció esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán. Explicó que "no será un anticipo de pagos, pero sí proporcionales": el primero sería el 31 de julio de este año, y el resto el año próximo, a cuenta de capital, dijo. "Una situación de default hubiese sido un golpe para la economía que habría hecho un particular daño", dijo el jefe del Palacio de Hacienda, en una conferencia de prensa. "Luego de negociaciones constructivas se llegó a un entendimiento: el país tendrá tiempo hasta el 31 de marzo de 2022 para resolver la deuda con Club de París y a su vez se continuará haciendo esfuerzos para llegar a un acuerdo con el FMI y el stock de deuda de US$ 45.000 millones que tomó el Gobierno de Cambiemos que no fue para aumentar la capacidad productiva". Sobre los desembolsos, explicó que "no hay un anticipo de pagos, sino un esquema de pagos proporcionales, se están definiendo las fechas y el primero posiblemente sea el 31 de julio y el próximo el año próximo". Agregó que "todo quedará enmarcado en un decreto" y añadió que "se evita el pago de 2.000 millones de dólares menos y los pagos se hacen a cuenta del capital".

Se acordó extender los plazos de pago hasta el 31 de marzo de 2022.



Argentina evitó el default con el Club de París

