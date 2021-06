¿De qué trata el proyecto de ley que promueve la inclusión laboral de personas travestis y trans?

Con 207 afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins", bautizado así en honor a sus principales impulsoras. A continuación exploramos por qué las personas de la comunidad travesti, transexual y transgénero se encuentran historicamente marginadas del mercado laboral formal y cuáles son los puntos clave de este proyecto de ley que pronto será discutido en el Senado de la Nación Argentina: ¿Por qué la inclusión laboral es vital para las personas travesti, transexuales y transgénero? Las personas travestis, transexuales y transgénero se enfrentan a situaciones como: - Dificultad para acceder a los sistemas educativos y de salud. - Discriminación en las entrevistas laborales una vez que se reconoce la identidad o la expresión de género. - Inaccesibilidad a la vivienda al no contar con recibos de sueldo. - Presión para ejercer trabajos precarios o trabajar en economías informales altamente criminalizadas. Estas situaciones de exclusión social impactan en la calidad de vida de las personas de esta comunidad y no resulta sorprendente entonces que alrededor del 80% de las mujeres travestis y trans y del 50% de los hombres manifiestan no haber tenido nunca un empleo formal. La inclusión laboral resulta un paso vital para defender los derechos humanos de las personas travestis, transexuales y garantizar el derecho al trabajo formal digno y productivo. Estos son los puntos más sobresalientes del proyecto de ley: Cupo mínimo del 1% El proyecto de ley establece que "el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes". Aplicación federal Para garantizar la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina, por lo tanto, el proyecto procura que "la inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero se refleje en todos los organismos obligados, asegurando una aplicación federal en cuanto a la distribución geográfica de los puestos laborales que se cubran". Reservas de puestos de trabajo De acuerdo al proyecto de ley indica que todos los organismos públicos o privados deberán "establecer reservas de puestos de trabajo para ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero". Prioridad en las contrataciones del Estado Las contrataciones de bienes, servicios, consultorías u obras del Estado también se ven incluidas en el proyecto de ley que indica que "El Estado Nacional debe priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero". Concientización para garantizar la integración Otro de los puntos de los puntos del proyecto de ley indica que "los organismos comprendidos deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo". Incentivos para el sector privado El proyecto de ley también propone la implementación de estímulos como la deducción de impuestos para aquellas organizaciones del sector privado que avancen con la contratación de personas travesti, transexuales y transgénero: "Las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales". La educación y el acceso al empleo formal Para contrarrestar las dificultades para acceder al estudio que las personas de esta comunidad han sufrido y facilitar el acceso al empleo formal, el proyecto establece que "el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo". Además, el proyecto de ley presenta otras medidas para garantizar la terminalidad educativa y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgénero. Acceso a créditos Otro de los puntos más relevantes que plantea el proyecto de ley es el acceso al crédito para emprendimientos productivos a través del Banco Nación estableciendo que "El Banco de la Nación de la República Argentina debe promover líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero".



